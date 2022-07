Genshin Impact: il secondo teaser trailer su Sumeru mette in evidenza le foreste e le rovine

Il nuovo aggiornamento di Genshin Impact, versione 2.8 intitolato Summer of Fantasia, è disponibile dal 13 luglio e permette ai giocatori di ritornare all’Arcipelago Golden Apple. La patch include le re-run di Kazuha e Klee nella prima fase insieme al nuovo personaggio Anemo Heizou; nella seconda fase sarà presente la replica di Yoimiya. Sarà possibile ottenere le skin di Fischl e di Diluc. Gli eventi disponibili in questo aggiornamento comprendono Summertime Odyssey, Resonating Visions, Hidden Strife e un nuovo Hangout Event.

Hoyoverse ha rilasciato un nuovo video per Genshin Impact su Sumeru, la nuova regione in arrivo. Oltre a mostrare le foreste pluviali con i loro alberi massicci e le rocce leggermente curve, offre anche una visione migliore della città di Sumeru. Date un’occhiata qui sotto. Ricordiamo che il primo teaser è stato mostrato alla fine della live 2.8 e ha messo in evidenza il bioma della nuova regione, oltre a farci sentire in anteprima la voce del Dendro Archon ( la stessa voce che il Traveler durante una delle missioni nella versione 2.8). Il team di sviluppo ha considerato tre componenti – caratteristiche locali, temi centrali e uso della fantasia – durante la progettazione della regione. Abbastanza sicuro, la terra del Dendro Archon ha un tema fantasy più distinto di Mondstadt, Liyue o Inazuma. Oltre alla vegetazione lussureggiante, a ovest c’è anche un deserto con misteriose rovine. Inoltre viene mostrato anche un robot appartenente a un’antica civiltà. Quali segreti nascondono e quali potrebbero essere i motivi per cui i Fatui Harbingers si interessano alla regione? Il tempo lo dirà. Recentemente la miHoYo ha rivelato i primi personaggi Dendro che saranno presenti nella versione 3.0.

Genshin Impact è disponibile per PlayStation 4, PC (anche su Epic Game Store), mobile e PlayStation 5. Una versione per Nintendo Switch è in fase di sviluppo. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.