Logitech G lancia la nuova linea da gaming gender inclusive

Logitech G ha lanciato una nuovissima linea di accessori da gaming fortemente incentrata sul gender inclusive. L’Aurora Collection si basa sul concetto che ormai una fetta grande di fruitori è costituita da un genere poco preso in considerazione quando si tratta della creazione degli accessori; proprio per questo la collezione è il frutto di uno studio accurato fatto sul feedback di una grandissima fetta di gamer della community. Ujesh Desai, Vice President and General Manager dell’azienda, parla del prodotto in questi termini:

Gran parte dell’industria dei videogiochi è rimasta ancorata all’idea del ‘one-size-fits-all’. Ma questo non rispecchia l’ampia gamma di consumatori che si concentrano sull’espressione personale e sul gioco per divertimento, e certamente non si adattava all’impegno di Logitech di fornire soluzioni per tutti i giocatori. Quando abbiamo analizzato i nostri prodotti per il gaming, ci siamo resi conto che avremmo potuto fare di più. Con Aurora Collection abbiamo creato una collezione gender inclusive, incentrata sul comfort, l’accessibilità e la vivacità, che sostiene il nostro impegno a lungo termine per consentire a tutti di sperimentare la gioia del gaming.



Insomma, la collezione è totalmente innovativa ed ecco di seguito da cosa è composta ( dalla descrizione ufficiale) :

Cuffie da gaming wireless G735 – Dotate di una finitura White Mist, di un’eterea illuminazione RGB e di un doppio mix audio on-ear, le G735 sono un’opzione versatile per qualsiasi gamer. Le G735 sono le prime cuffie Logitech G dotate della nuova tecnologia Blue VO!CE, che consente di modulare la voce del giocatore e di salvare le impostazioni audio preferite in G Hub e direttamente sulla cuffia. Le cuffie da gaming wireless G735 massimizzano inoltre il comfort e sono adatte anche alle teste più piccole. I giocatori possono affrontare lunghe sessioni di gioco grazie alla durata della batteria di oltre 56 ore (senza illuminazione) e sperimentare la libertà di movimento grazie alla pluripremiata tecnologia wireless LIGHTSPEED di Logitech G e alla connettività Bluetooth®.

Tastiere meccaniche da gaming G715 e G713 – La tastiera da gaming wireless G715 e la tastiera da gaming G713 offrono sensazioni low-key con prestazioni high-key, in modo che i giocatori possano esprimersi e giocare a modo loro. Il layout compatto TKL e l'altezza regolabile garantiscono il massimo del comfort. La batteria ricaricabile, che garantisce 25 ore di gioco ininterrotto, e la connettività wireless LIGHTSPEED o Bluetooth® della G715 permettono di trasportarla ovunque. Entrambe le tastiere sono dotate di un poggiapolsi Cloud-Soft incluso per un comfort senza fine.

– La tastiera da gaming wireless G715 e la tastiera da gaming G713 offrono sensazioni low-key con prestazioni high-key, in modo che i giocatori possano esprimersi e giocare a modo loro. Il layout compatto TKL e l’altezza regolabile garantiscono il massimo del comfort. La batteria ricaricabile, che garantisce 25 ore di gioco ininterrotto, e la connettività wireless LIGHTSPEED o Bluetooth® della G715 permettono di trasportarla ovunque. Entrambe le tastiere sono dotate di un poggiapolsi Cloud-Soft incluso per un comfort senza fine. Mouse da gaming wireless G705 – Il mouse da gaming wireless G705 è stato realizzato appositamente per le mani più piccole, con una forma compatta e sagomata e una tecnologia avanzata. Con un peso di soli 85 grammi, il G705 è stato progettato per garantire alte prestazioni e comfort di livello superiore. Grazie al sensore da gaming, al wireless LIGHTSPEED ultra-reattivo, alla connettività Bluetooth® e al pulsante per la regolazione dei DPI, i giocatori potranno dare il meglio di sé.

– Il mouse da gaming wireless G705 è stato realizzato appositamente per le mani più piccole, con una forma compatta e sagomata e una tecnologia avanzata. Con un peso di soli 85 grammi, il G705 è stato progettato per garantire alte prestazioni e comfort di livello superiore. Grazie al sensore da gaming, al wireless LIGHTSPEED ultra-reattivo, alla connettività Bluetooth® e al pulsante per la regolazione dei DPI, i giocatori potranno dare il meglio di sé. Accessori – La collezione comprende anche otto nuovi accessori che includono tocchi stravaganti come il poggiapolsi a forma di nuvola, il ferma-cavo e la custodia per il trasporto a forma di cuore. Altri accessori includono cuscinetti per le orecchie e boom mic, top plate per le tastiere G713 e G715, estrattore e spazzola per keycap e mousepad per personalizzare al massimo la propria postazione.

Importante sottolineare anche il rinnovato impegno di Logitech per quanto riguarda l’ambiente, i prodotti infatti sono interamente realizzati in carbon neutral, in modo tale da ridurre a zero l’impatto di carbonio sul prodotto. Prezzi e disponibilità potete trovarli sul sito ufficiale; non resta che approfittare di questa meravigliosa collezione,restiamo sintonizzati per ulteriori novità. Nel frattempo però lo sapevate che è disponibile il DLC per Sword Art Online?