Kenichi Okuma: morto il compositore di Super Smash Bros. Brawl, aveva 56 anni

Il compositore Kenichi Okuma è morto di cancro alla gola il 22 luglio, all’età di 56 anni. Era meglio conosciuto come compositore e arrangiatore di alcuni dei remix presenti in Super Smash Bros. Brawl per Wii, inclusi Pokémon Gym / Evolution (Pokémon Red/Pokémon Blue), Flat Zone 2 e Gyromite. Di seguito il comunicato:

Kenichi Okuma è morto il 22 luglio a causa di un cancro esofageo. Aveva 56 anni. Il suo tempo e il suo funerale si terranno al funerale di famiglia. Vorremmo esprimere la nostra gratitudine a tutti coloro che hanno amato la musica di Okuma e tutto il persone coinvolte per la loro gentilezza di lunga data. Grazie mille. (Tutti i membri della famiglia).



Super Smash Bros. Brawl è il terzo gioco della serie Super Smash Bros., successore di Super Smash Bros. Melee e predecessore di Super Smash Bros. per Nintendo 3DS / Wii U. È stata creato da Masahiro Sakurai, che aveva creato anche i giochi precedenti della serie, assieme ad un team di sviluppo creato appositamente. Il gioco è stato sviluppato in Havok engine che si concentra sulle fisiche del gioco. Dopo un rilascio iniziale pensato per il 5 dicembre 2007, è stato rilasciato in tutti i paesi nel 2008. Il 20 maggio 2014, la Nintendo Wi-Fi Connection è stata cessata, togliendo tutte le funzioni online.

