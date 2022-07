Le migliori app di scommesse per gli appassionati di eSports

Gli appassionati di eSports stanno ormai aumentando in modo esponenziale, al punto che da diversi anni si parla, in modo più o meno ufficiale, di una possibile integrazione di questo genere di attività all’interno del programma olimpico già a partire dai Giochi di Parigi del 2024. In realtà questa opzione, inizialmente accolta con entusiasmo da alcuni addetti ai lavori, ha anche portato i più a riflettere su alcuni aspetti cruciali, quali per esempio il fatto che molti giochi offrono scenari di violenza gratuita se non direttamente di guerra, a volte la competizione può arrivare ad un livello di Hype che non si era mai visto nemmeno con le finali dei 100 metri piani dei Giochi a 5 Cerchi. Insomma, con le dovute discussioni del caso, il mondo dei giochi digitali sta accrescendo la propria diffusione in tutti i continenti. Dagli appassionati di giochi online fino a coloro che adorano scommettere sugli eventi più esclusivi, ci sono davvero un’infinità di attrazioni legate al mondo del gioco online. Se osserviamo il panorama delle scommesse, notiamo come questa attività si sia estesa dal mondo delle competizioni sportive classiche fino a raggiungere gli eSports di diverse tipologie, allo stesso modo in cui si può effettuare una puntata su di una partita di calcio, è possibile replicare lo stesso evento su FIFA e magari arrivare pure a scommettere su quale contendente avrà la meglio.

I principali fornitori di scommesse di eSports

Per chi si stesse domandando quali possano essere i principali fornitori di scommesse sportive anche nel mondo degli eSports, non ci si stupisca nel vedere che alla fine si tratti delle stesse case da gioco che da decenni ci offrono la possibilità di scommettere sugli eventi sportivi da noi preferiti.

Ecco, quindi, che troviamo SNAI tra i principali siti in cui è possibile scommettere anche sugli eSports, ma anche altri famosi bookmakers come Eurobet, William Hill e 888Sport. Questi sono solo alcuni dei possibili siti in cui si può scommettere, tenendo ovviamente conto del Payout medio, cioè della percentuale di un dato pagamento, erogata dalla casa da gioco, osserviamo quali possono essere i migliori siti su cui scommettere anche per quanto riguarda gli eSports.

Come già dicevamo, SNAI riveste indubbiamente un ruolo di punta nell’ambito delle scommesse digitali, inoltre sono moltissimi gli appassionati di sport tradizionali che ultimamente hanno deciso di esplorare anche il mondo degli eSports proprio attraverso il portale di SNAI. Del resto con un payout medio del 92% e una grandissima varietà di giochi e competizioni disponibili, non è casuale il fatto che SNAI si sia aggiudicata il titolo di miglior app di scommesse del 2022. Per conoscere nel dettaglio tutte le caratteristiche offerte da questa casa da gioco è possibile consultare la scheda tecnica di SNAI e di altri bookmaker direttamente sul sito App Scommesse e farsi una idea più precisa sulle offerte disponibili.

Un altro bookmaker particolarmente conosciuto in Italia è Planetwin365, uno dei bookies più apprezzati e più utilizzati per gli sport tradizionali, tra cui ovviamente il calcio ma anche il basket, la formula uno, il pugilato e molti altri. Anche in questo caso ci troviamo di fronte ad una offerta variegata e a diverse possibilità di ricevere bonus di benvenuto e premi interessanti.

Veniamo ora ad uno dei bookmaker che prima di altri hanno consolidato la propria presenza nel mondo sportivo a tuttotondo, parliamo ovviamente di Eurobet, uno degli operatori di scommesse sportive più famoso a livello europeo e anche uno dei più competitivi. Oltre a disporre di statistiche aggiornate sulle principali competizioni, Eurobet offre un payout medio del 93% e dà la possibilità di scommettere sui principali E-Sports tra cui il popolarissimo League of Legends.

Concludiamo la nostra recensione con uno dei bookmaker più famosi grazie alla storicità del brand, la compagnia britannica William Hill gode infatti di un marchio considerato universalmente tra i più famosi al mondo, oltre a mantenere da tempo immemore prestazioni e offerte sempre competitive. Oltre ad essere premiato come miglior sito di scommesse per l’attività di streaming da dispositivi mobili, William Hill dà anche la possibilità di scommettere su giochi digitali come League of Legends, Starcraft e molti altri tra i più gettonati del momento.