Returnal: l’eventuale versione PC sarebbe compatibile anche con Steam Deck

Più volte in questo periodo si è parlato del porting su PC di Returnal, lo sparatutto fantascientifico roguelike di Housemarque, lanciato in esclusiva su PlayStation 5 l’anno scorso. Una delle molteplici fonti che indicano un’uscita del gioco su PC sono gli aggiornamenti della sua pagina SteamDB, come ne abbiamo parlato qualche giorno fa. Ricordiamo in ogni caso che non è stato detto ancora mai nulla di ufficiale riguardo ad una versione PC.

Quella che sembra essere la pagina di Returnal, con il nome Origin, su SteamDB ha registrato diversi cambiamenti e aggiornamenti negli ultimi giorni. Questo aggiornamento specifico menziona l’aggiunta di profili di controller per Steam Deck, facendo intendere che il gioco sarà ottimizzato per il dispositivo portatile di Valve al lancio.

Le tre principali uscite di Sony su PC finora, Horizon Zero Dawn, Days Gone e God of War, sono tutte verificate per Steam Deck, quindi la cosa non dovrebbe comunque essere una sorpresa.

Returnal è attualmente disponibile esclusivamente su PS5, vedremo dunque se e quando arriveranno notizie in merito ad una versione PC.