Space Warlord Organ Trading Simulator: disponibile il crossover con Among Us

Among Us arriva nell’universo di Space Warlord Organ Trading Simulator in un nuovo crossover disponibile su console Xbox, Nintendo Switch e PC.

Il gioco in questione è un simulatore di mercato dove comprare, vendere e scambiare organi in uno strano universo in evoluzione. Monitorate le tendenze del mercato, soddisfate le richieste dei clienti e aiutate una razza di cani iperintelligenti a costruire un mecha che diffonde gioia…

L’aggiornamento BEAN BONE aggiunge un nuovo organo al miasma economico di Space Warlord Organ Trading Simulator grazie alla collaborazione con Innersloth. L’osso di fagiolo è un bene commerciale molto richiesto e molto costoso, con origini chiaramente tragiche. Inoltre, l’aggiornamento presenta un nuovo tipo di cliente, l’Influencer Interstellare, e una vasta collezione di nuove missioni che ampliano ulteriormente l’approccio unico del gioco.

Con l’aggiornamento arriva:

– Un nuovo organo: Bean Bone.

– I giocatori possono ora aiutare gli influencer interstellari a diventare virali (e a presentare le loro successive scuse) sul palcoscenico galattico.

– Nuovi ritratti selezionabili dei personaggi, per aiutarvi ad assumere la personalità perfetta man mano che la vostra fama aumenta.

– Una moltitudine di nuove missioni, per fornire ancora più carne a un universo famelico.

Sono previsti ulteriori aggiornamenti post-lancio, tra cui contenuti crossover dagli universi di giochi come Inscryption e Bugsnax. È prevista anche un’uscita fisica tramite Serenity Forge nell’autunno del 2022.