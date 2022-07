Slaycation Paradise: annunciata la data d’uscita

Il publisher Merge Games e lo sviluppatore Affordable Acquisition hanno annunciato che Slaycation Paradise, gioco in cui fare strage di mostri in posti di vacanza, arriverà su PC, PlayStation 4, PlayStation 5 e Nintendo Switch il 18 agosto 2022. Le versioni fisiche del gioco saranno distribuite dal 23 settembre. Per l’occasione è stato pubblicato un nuovo filmato di gioco che mostra arene, nemici, armi, e potete vederlo in fondo alla notizia.

Caratteristiche del gioco:

Twinstick Shooting e Tower Defense! – Prendendo il meglio di ogni genere per creare un ciclo di gioco avvincente e coinvolgente in cui orde di nemici assetati di sangue sono in attesa di darti il benvenuto alla festa!

Apocalisse a volontà! – Scoprite Terre alternative che vivono in scenari folli come La Fine dei Giorni, perfettamente progettati per il miglior intrattenimento per le vacanze in famiglia.

Armi strane e meravigliose! – Godetevi una selezione di armi a prova di apocalisse, dal classico fucile a pompa e lanciafiamme allo strano e meraviglioso lanciagatti, alle bacchette magiche e molto altro ancora.

Crea la tua torre di difesa personale – Il kit C.A.T. (Construction Assembly Turret), gratuito per tutti i visitatori, consente di creare strutture di difesa personalizzate ovunque si desideri. Perfetto per tutte le esigenze di difesa contro le fastidiose orde di zombie! Il kit C.A.T. garantirà a voi e ai vostri cari un livello di sicurezza superiore e vi assicurerà di godervi ogni momento del vostro soggiorno alla fine dei giorni.

Guadagnate i premi per i soci dello Slaycation Club – Mentre viaggiate con noi, guadagnerete i Premi del Club Slaycation, che vi permetteranno di sbloccare nuove armi e meravigliosi vantaggi di aggiornamento. Solo il meglio è in grado di soddisfare i nostri stimati clienti!

Qui sotto potete vedere il trailer che annuncia la data d’uscita di Slaycation Paradise.