Corsair: annunciate le memorie VENGEANCE RGB DDR5

CORSAIR ha annunciato l’ultimo modello del suo portafoglio di memorie DDR5: la memoria VENGEANCE RGB DDR5. Ottimizzate per gli appassionati più esigenti e per le workstation di ultima generazione, i nuovi moduli sono disponibili in colorazione bianca o nera, garantiscono prestazioni DDR5 sensazionali ed offrono l’elegante ed iconico design RGB CORSAIR.

Disponibile inizialmente con velocità fino a 6.400 MT/s e capacità fino a 32 GB (2×16 GB), con frequenza massima di 6.600 MT/s e kit da 2×32 GB disponibili nelle prossime settimane, i kit di memoria VENGEANCE RGB DDR5 doneranno uno stile inconfondibile alla tua configurazione, offrendo allo stesso tempo frequenze più elevate, capacità superiori e prestazioni DDR5 migliorate.

La memoria VENGEANCE RGB DDR5 vanta un’illuminazione RGB dinamica e regolabile singolarmente a dieci zone, racchiusa in una barra panoramica che avvolge la parte superiore di ogni modulo. Il risultato è una banda luminosa uniforme che illumina ogni sistema con vivaci effetti personalizzabili. Grazie al potente e versatile software CORSAIR iCUE, è possibile regolare e modificare l’illuminazione RGB per creare effetti luminosi straordinari, sincronizzabili con tutti gli altri accessori del tuo sistema compatibili con iCUE. Inoltre, grazie alla collaborazione con un sempre maggior numero di titoli, puoi sfruttare un livello maggiore di immersione grazie all’integrazione dell’illuminazione RGB in tempo reale.

iCUE consente anche di salvare profili Intel XMP 3.0* personalizzati, per monitorare le prestazioni della memoria tramite un’app o eseguire task specifico per ottimizzare l’efficienza, oltre a regolare il controllo della tensione integrato per sfruttare prestazioni di overclocking più precise e stabili rispetto alle memorie delle generazioni precedenti, che si basavano esclusivamente sul controllo dei profili tramite il BIOS della scheda madre. Grazie a queste funzionalità software, puoi portare le prestazioni del tuo sistema a livelli ineguagliati con i processori Intel di dodicesima generazione e su schede madri Z690 selezionate.

Come per tutte le memorie DDR5 CORSAIR, i moduli VENGEANCE RGB DDR5 sono dotati di chip di memoria selezionati scrupolosamente per assicurare prestazioni ad alta frequenza costanti, nonché di un PCB a prestazioni elevate per garantire un segnale stabile e di qualità eccellente. Un elegante e resistente dissipatore di calore in alluminio consente infine di raffreddare i chip dissipando il calore generato dalla memoria, e dona inoltre un look moderno del tuo sistema. La garanzia a vita limitata ti offre la massima serenità, garantendo la durata della tua nuova memoria durante tutto il ciclo di vita del tuo PC e dei tuoi prossimi sistemi.

Se sei alla ricerca di prestazioni di memoria all’avanguardia ed effetti RGB mozzafiato, con le memorie VENGEANCE RGB DDR5 di CORSAIR sarai in grado di sfruttare a pieno tutte le potenzialità delle più moderne configurazioni.

*I profili Intel XMP 3.0 personalizzati saranno disponibili entro la fine dell’anno.

Disponibilità, garanzia e prezzi

La memoria VENGEANCE RGB DDR5 è ora disponibile presso il negozio online CORSAIR e la rete di rivenditori e distributori autorizzati CORSAIR presente in tutto il mondo. Per le informazioni aggiornate sulla disponibilità, consultare il sito Web di CORSAIR o contattare i rappresentanti vendite o PR CORSAIR locali.

La memoria VENGEANCE RGB DDR5 è coperta da una garanzia limitata ed è supportata dall’assistenza clienti globale, nonché dalla rete di supporto tecnico CORSAIR.

Per i prezzi aggiornati della memoria VENGEANCE RGB DDR5, consulta il sito Web di CORSAIR o contatta i rappresentanti vendite o PR CORSAIR locali.

Per ulteriori informazioni sulla memoria CORSAIR VENGEANCE RGB DDR5, potete visitare questo sito.

Per un elenco completo di tutte le unità di memoria CORSAIR, potete visitare questo sito

