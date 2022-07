Temperia Soul of Majestic è disponibile su Steam

Il publisher Leonardo Interactive e gli studi di sviluppo MoonWolf Entertainment e A2 Softworks annunciano che il loro card game competitivo strategico Temperia: Soul of Majestic sarà rilasciato in versione Early Access e Free-To-Play su Steam a luglio 2022.

Temperia: Soul of Majestic è un gioco di carte collezionabili online competitivo che combina le meccaniche degli scacchi e del Tris a quelle dei card game tradizionali per creare un gameplay rapido e strategico skill-based. Veloce, pianificato e a carte scoperte, ogni partita è diversa dalle altre grazie alle abilità delle creature, l’equipaggiamento, i poteri e gli spazi elementari presenti sul campo di gioco. Il successo in Temperia è basato puramente sull’abilità del singolo giocatore!

Lo straordinario, totalmente a carte scoperte, stile di gioco e la combinazione di due deck in uno, composti rispettivamente da 20 carte Creature e 20 carte Equipaggiamento, sono gli elementi chiave che rendono Temperia una riproposizione unica nel suo genere.

Leonardo Caltagirone, Founder di Leonardo Interactive, ha dichiarato:

Siamo entusiasti di poter finalmente annunciare l’arrivo della versione Early Access di Temperia: Soul of Majestic dopo molti mesi di sviluppo e beta test chiusi, dove abbiamo raccolto feedback utilissimi da parte della nostra community. Lavorare con i fantastici team di sviluppo MoonWolf Entertainment e A2 Softworks per portare il progetto alla luce è stata un’ottima avventura e non vediamo l’ora di poter rilasciare la versione Early Access di Temperia a luglio e invitare i giocatori a unirsi a noi in questo viaggio.

Ecco le caratteristiche principali di Temperia: Soul of Majestic

⦁ CARTE SCOPERTE: Uno dei tratti distintivi di Temperia: Soul of Majestic risiede nella meccanica a carte scoperte, in cui tutte le facce delle suddette sono rivolte verso l’alto. Questa componente innovativa permette ai giocatori di sfidarsi faccia a faccia senza nessun segreto!

⦁ SKILL-BASED: Raggiungi la vetta della scena competitiva internazionale con la tua abilità. Proprio come gli scacchi – dove tutto è visibile – in Temperia il giocatore è chiamato a sfruttare la meccanica a carte scoperte per sviluppare diverse strategie in continuo cambiamento, dando così vita a partite al cardiopalma sempre diverse tra loro. Sconfiggi i tuoi avversari, prova il tuo valore e scala la classifica e stabilisciti nella scena Esports di Temperia: Soul of Majestic!

⦁ CASUALITA’: Strategia e sangue freddo sono essenziali.. Temperia è un videogioco dove la casualità è limitata è l’impatto della componente fortuna è ridotto al minimo. Sei pronto a mettere le tue vere abilità alla prova?

⦁ DAI GIOCATORI PER I GIOCATORI: Gli sviluppatori, Enrico “Wolfillupo” Fedoni e Dario “Moonryde” Ferracci sono hardcore gamer e Twitch streamer la cui esperienza e expertise assicurano l’attenzione necessaria per soddisfare i bisogni dei giocatori durante le fasi di design del titolo. Temperia è un videogioco creato dai giocatori per i giocatori.

⦁ BASATO SULLA COMMUNITY: Temperia è stato testato da centinaia di giocatori provenienti da tutte le parti del mondo con feedback positivi. Gli sviluppatori hanno ascoltato i suggerimenti degli utenti per migliorare il card game secondo i consigli forniti.