PlayStation VR2: nuove informazioni sull’esperienza in realtà virtuale

I preparativi per il lancio di PlayStation VR2, secondo quanto svelato da Sony Interactive Entertainment, procedono a pieno ritmo per la realtà virtuale di nuova generazione. Alla luce di questi sviluppi, l’azienda nipponica ha svelato una breve anteprima di alcune delle funzionalità dell’esperienza utente che sarà possibile vivere grazie al PSVR 2. Ecco i dettagli:

Visuale trasparente:

Con PlayStation VR2, si potrà vedere l’ambiente circostante mentre si indosserà il visore con la nuova funzione di visuale trasparente. Questa funzionalità è particolarmente utile quando il giocatore vorrà controllare la posizione dei controller PSVR2 Sense nella stanza senza toglie il visore. Grazie alle telecamere anteriori integrate, gli utenti possono premere il tasto funzione sul visore o utilizzare la Scheda nel Centro di controllo per spostare la vista dall’ambiente circostante ai contenuti su PS VR2. La Scheda nel Centro di controllo consente inoltre di accedere rapidamente ad altre impostazioni di PS VR2 utili, ad esempio, per regolare l’area di gioco.

La visuale trasparente riguarda solo la modalità di visualizzazione. Non è disponibile alcuna opzione di registrazione.

Trasmettiti mentre giochi:

Con la nuova funzione di trasmissione per PSVR2 gli utenti potranno riprendersi mentre giocheranno, collegando una telecamera HD PS5 alla console. È un ottimo modo per mostrare i movimenti mentre si sconfiggono boss e condividere le reazioni con gli altri giocatori in tempo reale.

Area di gioco personalizzata:

L’area di gioco per PlayStation VR2 può essere personalizzata utilizzando i controller PS VR2 Sense e le telecamere integrate. Le telecamere consentiranno di eseguire la scansione della stanza, mentre con i controller PSVR2 Sense potremo espandere e personalizzare ulteriormente l’area di gioco per adattarla allo stile di gioco dell’utente e all’ambiente circostante.

Modalità VR e Modalità cinema:

In Modalità VR, i giocatori possono usufruire di contenuti di gioco VR con una vista a 360° in un ambiente virtuale. I contenuti verranno visualizzati in formato video 4000 x 2040 HDR con frequenza fotogrammi di 90 Hz/120 Hz.

Nella Modalità cinema, i giocatori possono visualizzare l’interfaccia utente e il sistema PS5, oltre a tutti i contenuti multimediali e i giochi non VR, su un grande schermo virtuale. I contenuti in Modalità cinema vengono visualizzati in formato video HDR 1920×1080 con frequenza fotogrammi di 24/60 Hz e 120 Hz.

Gli sviluppatori di giochi inizieranno ad accedere alla più recente esperienza utente di PlayStation VR 2 in una nuova versione del software di sistema in arrivo nell’ambito dello sviluppo in corso. Sono tantissime le novità interessanti per PS VR2 e non vediamo l’ora di condividere ulteriori dettagli sul nostro visore per la realtà virtuale di nuova generazione che porterà l’innovazione del gameplay sempre più avanti. A breve condivideremo ulteriori informazioni, tra cui la data di lancio e altri giochi in arrivo sulla piattaforma.