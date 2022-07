Disney Dreamlight Valley: nuovo trailer panoramico

Gameloft ha pubblicato un nuovo trailer che fa una panoramica generale di Disney Dreamlight Valley, life simulator free-to-play nei mondi Disney e Pixar. Il gioco arriverà nel 2023 su PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch e PC e Mac tramite Steam, Epic Games Store, Microsoft Store e Mac App Store, con accesso anticipato a partire dal 6 settembre 2022.

Nel filmato si parte dalla creazione del proprio avatar, con tanto di personalizzazione, passando per le diverse location e per i dialoghi con i personaggi, con relative quest che vi assegneranno. Si vedono anche interazioni con l’ambiente e feature come la pesca, la gestione dell’orto e la cucina, con tanto di presenza del topo Rémy di Ratatouille. E poi ancora crafting per i mobili della propria casa, e le decorazioni per i diversi luoghi che si andranno a visitare.

Questa la descrizione del gioco attraverso il sito ufficiale:

Disney Dreamlight Valley è un gioco ibrido che unisce avventura e simulazione sociale, con una miriade di missioni, esplorazioni e attività coinvolgenti al fianco di amici Disney e Pixar vecchi e nuovi.

Un tempo, la Dreamlight Valley era un luogo idilliaco in cui i personaggi Disney e Pixar vivevano in armonia. Un giorno, però, è giunto l’Oblio, che ha fatto crescere in tutta la valle le Spine della notte e ha fatto svanire gli splendidi ricordi legati a questo luogo magico. Non avendo altri posti dove andare, i disperati abitanti della Dreamlight Valley si sono rinchiusi nel Castello dei sogni.

Qui sotto potete vedere il trailer panoramico di Disney Dreamlight Valley.