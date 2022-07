MultiVersus: disponibile da oggi l’open beta, ecco i dettagli

L’open beta di MultiVersus, il picchiaduro a piattaforme di Player First Games, sarà disponibile alle 18:00 di oggi. Oltre a personaggi come Superman, Wonder Woman, Shaggy, Bugs Bunny e Tom e Jerry, Finn l’umano, Garnet e Reindog saranno sbloccati come parte della rotazione di anteprima. Le modalità disponibili includono 2v2 (sia contro i giocatori che contro l’IA), 1v1, Free-for-All, partite locali da 1 a 4 giocatori, lobby online personalizzate, The Lab e tutorial.

I giocatori possono anche acquistare Gleamium, la valuta premium utilizzata per sbloccare personaggi, varianti di personaggi (skin) e altri cosmetici. Sarà inoltre disponibile il Pass Battaglia Prestagionale con brani gratuiti e premium (questi ultimi costano denaro per essere sbloccati e avanzare). Questo sarà attivo fino all’8 agosto, mentre la Stagione 1 verrà lanciata il 9 agosto e aggiungerà i nuovi personaggi Rick and Morty e LeBron James. Tutti i progressi e gli sblocchi della open beta saranno mantenuti.

Sono stati rivelati anche i requisiti di sistema per i giocatori su PC: guardateli qui sotto. La dimensione dell’installazione è inferiore a 7 GB su tutte le piattaforme. MultiVersus sarà free-to-play per Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 e PC. Restate sintonizzati per ulteriori dettagli dopo l’uscita dell’open beta.