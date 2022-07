Sniper Elite 5: disponibile Landing Force

Rebellion ha lanciato oggi nuovi contenuti per Sniper Elite 5, tra cui la nuova missione Landing Force, il pacchetto armi per fucile D.L. Carbine e mitragliatore PPSH e una mappa multiplayer gratuita, Flooded Village. Disponibile ora per Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5, Steam e Windows Store, la nuova missione Landing Force e il pacchetto armi costituiscono il primo contenuto del Season Pass One e possono essere acquistati anche separatamente. Nel frattempo, la mappa multigiocatore Flooded Village è giocabile gratuitamente in tutte le modalità multigiocatore, compresa No Cross.

È disponibile un nuovo trailer che illustra i contenuti della Landing Force Mission, Weapon Pack e del Flooded Village, che potete vedere a questo link.