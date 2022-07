Star Wars Knights of the Old Republic: il Remake è stato posticipato a tempo indeterminato e lo sviluppo sospeso, rumor

Star Wars: Knights of the Old Republic – Remake è stato annunciato ufficialmente da Aspyr Media a settembre dello scorso anno, e in quel periodo è stato confermato che il progetto era in fase di sviluppo iniziale, indicando che era ancora lontano dal lancio. Ora, sembra che il lancio si stia allontanando ancora di più.

In un nuovo rapporto di Jason Schreier di Bloomberg viene rivelato che Aspyr Media ha sospeso lo sviluppo di Star Wars: Knights of the Old Republic – Remake. Internamente, il progetto è stato ritardato per un tempo indefinito e, a quanto pare, Aspyr cercherà nuovi contratti e opportunità di sviluppo mentre cerca di capire come andare avanti con il remake. Secondo il rapporto di Schreier, una parte del gioco era completa già dal 30 giugno, e sebbene il team di sviluppo fosse soddisfatto di come era stata realizzata, non è andata bene con la leadership dello studio. La causa è da ricercare nell’enorme quantità di denaro investito per realizzare la demo, suscitando timori per i possibili recuperi sui costi di produzione. Come se non bastasse, anche due responsabili del design del progetto in quel periodo, il direttore del design Brad Prince e il direttore artistico Jason Minor, sono stati licenziati bruscamente.

Il rapporto afferma che quando è iniziato lo sviluppo del remake, Aspyr intendeva farlo uscire entro la fine del 2022, anche se ora il team di sviluppo del gioco considera il 2025 un obiettivo molto più realistico. Alcuni ad Aspyr credono anche che Sabre Interactive – che è stato confermato all’inizio di quest’anno per fornire supporto allo sviluppo del remake – assumerà il comando del progetto.

