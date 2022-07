Nintendo Switch Sports: aggiornamento 1.2.0 disponibile

Come annunciato precedentemente, a partire da oggi è disponibile un aggiornamento gratuito del software che implementerà una serie di novità per Nintendo Switch Sports. Le novità in questione riguarderanno calcio, pallavolo, bowling, multiplayer e molto altro ancora. Dopo aver installato l’aggiornamento i giocatori potranno utilizzare il controller Joy-Con e la fascia per la gamba in modo tale da poter rendere l’esperienza di gioco ancora più reale calciando, ad esempio, la gamba come se si stesse giocando in real. Ecco, di seguito, le note ufficiali Nintendo sulle implementazioni dell’aggiornamento:

Calcio

Ora è possibile giocare a calcio uno contro uno e quattro contro quattro utilizzando la fascia per la gamba.

Gioca a livello globale : nella schermata di selezione dello sport, evidenzia Calcio e premi il pulsante X.

: nella schermata di selezione dello sport, evidenzia Calcio e premi il pulsante X. Gioca in locale : sullo schermo che mostra come tenere i controller Joy-Con, premi il pulsante +.

: sullo schermo che mostra come tenere i controller Joy-Con, premi il pulsante +. Gioca con gli amici : sullo schermo che mostra come tenere i controller Joy-Con, premi il pulsante +.

È stata aggiunta una nuova modalità fotocamera. Per usarlo, vai alla schermata di selezione dello sport, quindi Opzioni → Impostazioni utente → Altro (solo per la modalità a due mani).

La fotocamera ora può essere ripristinata durante il gioco premendo il pulsante X.

I giocatori non salteranno più in alto quando calciano ripetutamente e dovrebbe anche essere più facile saltare all’altezza massima (solo per la modalità a due mani).

Pallavolo

Ora puoi eseguire Slide Attacks, una mossa coordinata in cui un giocatore attraversa il campo prima di saltare per colpire la palla.

Per eseguire uno Slide Attack, muovi la levetta a sinistra ea destra dopo aver colpito la palla. Questa mossa è ottima per prendere gli avversari alla sprovvista.

Per bloccare uno Slide Attack, inizia rapidamente a muoverti verso l’avversario che si sta preparando a colpire la palla usando il bastone per metterti in posizione.

Ora puoi eseguire Rocket Serves.

Al momento di servire, lancia la palla in alto e colpiscila all’apice per fare un Rocket Serve.

Bowling

Regolato il modo in cui cadono i birilli.

Ora è leggermente più difficile che i birilli cadano quando si lancia dritto o quando si lancia con una curva.

Gioca a livello globale

Il grado S e il grado ∞ (grado infinito) sono stati aggiunti alle leghe Pro.

Quelli ai gradi da A30 a A39 prima dell’aggiornamento del software verranno spostati ai gradi da S0 a S9.

Quelli ai gradi da A30 a A39 prima dell’aggiornamento del software verranno spostati ai gradi da S0 a S9. Aggiunta un’impostazione per disattivare la visualizzazione dei soprannomi e dei titoli degli avversari.Questa impostazione può essere trovata nella schermata di selezione dello sport. Vai su Opzioni → Impostazioni utente → Altro.

Misure rafforzate contro i comportamenti dirompenti

Giocare con gli amici

Quando crei una stanza, ora puoi scegliere di assegnarle un ID stanza. Questo ti permetterà di giocare partite online anche se il tuo avversario non fa parte della lista degli amici.

Creazione di una stanza con un ID stanza

Host : in Crea una nuova stanza, seleziona l’opzione ID stanza (Invita chiunque tramite ID). Prendi nota dell’ID della stanza che vedi, quindi seleziona OK.

Nota: l’ID della tua camera verrà mostrato anche nella schermata di accoglienza dei membri. Fornisci l’ID della stanza a coloro che desideri invitare nella stanza, quindi attendi nella schermata di accoglienza dei membri.

Host : in Crea una nuova stanza, seleziona l’opzione ID stanza (Invita chiunque tramite ID). Prendi nota dell’ID della stanza che vedi, quindi seleziona OK. Nota: l’ID della tua camera verrà mostrato anche nella schermata di accoglienza dei membri. Fornisci l’ID della stanza a coloro che desideri invitare nella stanza, quindi attendi nella schermata di accoglienza dei membri. Invitati : premi il pulsante + in Entra nella stanza, quindi inserisci l’ID della stanza.

Una nuova opzione di difficoltà chiamata Selezione automatica è disponibile per il Bowling quando in Gioca con gli amici. Questa opzione misura l’abilità media dei giocatori partecipanti per impostare la difficoltà complessiva.

Generali

Ora apparirà un’icona se la connessione a un giocatore diventa instabile durante il gioco online.

Se la connessione di un avversario diventa instabile, l’icona apparirà anche sul tuo schermo.

Se vedi spesso questa icona, consulta la nostra risoluzione dei problemi di latenza online .

Ora apparirà un messaggio quando la connessione del controller Joy-Con diventa instabile durante il gioco.

Se questo messaggio viene visualizzato spesso, consulta la nostra risoluzione dei problemi di connessione ai Joy-Con .

Sono stati risolti diversi problemi per migliorare l’esperienza di gioco.

Insomma le implementazioni sono davvero tantissime, l’aggiornamento è corposo e ricco di novità per i giocatori i quali vedranno, senza alcuna ombra di dubbio, l’esperienza di gioco fortemente migliorata. Restiamo sintonizzati ricordando che Nintendo Switch Sports è disponibile su Nintendo Switch. Nel frattempo però, eravate a conoscenza del rumors che parla di una possibile acquisizione tra Sony e Square Enix?