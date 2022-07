Saints Row: il nuovo trailer mette in evidenza il gameplay e le missioni

Saints Row ha ricevuto una discreta quantità di gameplay negli ultimi giorni. Sembra che siano trapelati filmati aggiuntivi, per gentile concessione di SPD Gaming, e offrono uno sguardo a ciò che accade dopo la missione di apertura. Recentemente, il titolo è entrato in fase gold.

Prima di iniziare come leader dei Saints, The Boss lavora come grugnito nelle Marshall Defense Industries. Questo è apparentemente ciò che la prossima missione della storia implica mentre pattugliate una festa di lusso come sicurezza. Non passa molto tempo prima che Los Panteros entrino in scena, provocando caos, correre nei corridoi e sparare ai gangster. Per quel che vale, questa è solo una parte della missione. Quando Santa Ileso sarà accessibile completamente, i giocatori potranno utilizzare Criminal Ventures per avviare attività commerciali illegali, aggiornare e personalizzare diversi veicoli, usare una tuta alare per volare e altro ancora. Di seguito una panoramica del titolo tramite Epic Games Store:

Siamo a Santo Ileso, una vivace cittadina immaginaria nel Sudovest degli Stati Uniti. In un mondo in cui il crimine dilaga, un gruppo di giovani amici intraprende la sua avventura illegale per conquistare la vetta partendo da zero.

Formate i Saints e diventate i capi, al fianco di Neenah, Kevin ed Eli. Insieme affronterete i Panteros, gli Idols e la Marshall, costruirete il vostro impero per le strade di Santo Ileso e vi batterete per dominare la città. In fin dei conti, Saints Row è la storia della nascita di una nuova attività imprenditoriale, solo che gli affari di cui si occupano i Saints sono del tutto illegali. La tentacolare Santo Ileso fa da sfondo a un folle palcoscenico in cui si susseguono crimini elettrizzanti, losche faccende e missioni mozzafiato: dovrete sparare, guidare e addirittura volare per giungere in cima.

Saints Row è in arrivo dal 23 agosto su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC e Google Stadia.