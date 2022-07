Amnesia Memories e Later x Crowd: data di uscita su Switch

Idea Factory International ha annunciato ufficialmente il lancio in Europa e Nord America per Amnesia: Memories e per la sua compilation Later x Crowd con una data di uscita ben precisa. I prodotti saranno infatti disponibili a partire dal prossimo 20 settembre e sono anche già state attivate le wish list sullo store Online di IFI.

Il titolo è un romanzo visivo dalla trama davvero accattivante, ma ecco una panoramica tramite il sito ufficiale di Idea Factory International:

Memories

Il 1 ° agosto, ti svegli come l’eroina, con ricordi precedenti di chi sei stato in qualche modo portato via da te. Nella tua confusione, uno spirito misterioso di nome Orion appare per aiutarti a ritrovare i tuoi ricordi. Esplorerai il tuo mondo come un perfetto estraneo, cercando di capire ciò che una volta era familiare, nascondendo la tua condizione ai cinque uomini a te vicini. Perché, come avverte Orion, potresti mettere a repentaglio ogni possibilità di recuperare i tuoi ricordi se qualcuno lo scopre. Ora tocca a te recuperare il passato per riscrivere la tua futura storia d’amore!

Later x Crowd

Trattasi di una specie di espansione che permetterà al giocatore di approfondire l’esperienza di gioco del gioco principale attraverso nuovi scenari, nuovi mini giochi. Sarà possibile approfondire il rapporto con i personaggi principali e i sotto-personaggi.

Amnesia: Later – A partire dall’incantevole trama di NEW WORLD, puoi sbloccare quattro diversi scenari narrativi, che vanno da uno studio dei molti lati di Waka in WAKA’S WORLD ad AFTER STORY, che si svolge dopo gli eventi di Amnesia: Memories. A seconda dei percorsi sbloccati in AFTER STORY, potresti persino sentire le campane nuziali…

Amnesia: Crowd – Goditi ancora più scenari narrativi, come l’emozionante storia ipotetica di SUSPENSE, in cui devi interagire con l’ambiente circostante per sfuggire al pericolo in ogni percorso. Inoltre, gioca a una varietà di minigiochi di caffè in LAVORO o giochi di carte in TRUMP, guadagnando punti Orion per sbloccare eventi.

Le premesse per un gioco interessante ci sono davvero tutte, non resta che aspettare l'uscita effettiva del titolo nella seconda metà di settembre.