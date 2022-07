Che ci piaccia o no, la rivoluzione di internet ha ormai cambiato il nostro modo di approcciarci alla realtà, rendendo il tutto molto meno fisico e più virtuale: magazines e quotidiani hanno lasciato il posto all’informazione online, dizionari ed enciclopedie sono stati soppiantati dai corrispettivi sul web, allo stesso modo il mondo del gioco ha subito un cambiamento esponenziale, diventando anch’esso parte di una realtà virtuale e globalizzata. Vediamo dunque i 5 motivi per cui internet ha rivoluzionato il mondo del gioco.

Il gaming multiplayer e la scomparsa dei negozi fisici

Se negli anni ’90 ci avessero detto che oggi avremmo potuto sfidare gamers di tutto il mondo ai nostri giochi preferiti, probabilmente non ci avremmo creduto, eppure, globalizzazione e rivoluzione tecnologica hanno reso possibile ciò che solo pochi anni fa sembrava un’utopia: grazie ad internet, oggi possiamo infatti giocare con o contro altri gamers restando comodamente seduti nella nostra cameretta, abbattendo le distanze spaziali con l’uso di app e moderne tecnologie.

Il gaming è stato indubbiamente il settore più colpito dalla rivoluzione di internet: se da un lato il fascino seducente del virtuale lo ha reso una delle attrazioni più interessanti della nostra epoca, ciò ha causato anche un netto calo delle vendite di giochi fisici e, di conseguenza, la crisi dei negozi ad essi associati. D’altronde, perché recarsi in negozio quando si può acquistare online? Che sia giusta o no, questa è la realtà del gaming contemporaneo.

Smartphone versus console

Se in passato la regina indiscussa del gaming era la console, oggi non si può più dire lo stesso: gli smartphone hanno ormai rivoluzionato il vecchio modo di giocare e si sono convertiti nel mezzo per eccellenza del gaming. Grazie ai display sempre più grandi, l’ottima risoluzione, e le app che diventano ogni giorno più sofisticate, questi innovativi cellulari sono riusciti a sostituire la vecchia console e a trasformarsi nel mezzo prediletto per giocare nel tempo libero.

Si tratta indubbiamente di dispositivi pratici e portatili che consentono ai gamers di usufruire di app e giochi all’avanguardia ovunque essi si trovino solamente grazie ad una buona connessione internet. Non sappiamo cosa ne sarà della vecchia console con joystick annesso, ma possiamo intuire che il futuro del gaming sarà molto diverso da come lo immaginavamo anni fa.

Betting e gioco online

Internet non ha rivoluzionato solo il mondo dei videogiochi, ma anche quello del gioco d’azzardo: grazie al web e a piattaforme specifiche è infatti possibile scommettere e giocare online, senza recarsi di persona in un negozio fisico. Grazie ad internet, gli appassionati di betting oggi possono cercare online le quote dei principali bookmaker, rimanere sempre informati sulle ultime novità, e farsi strada in un mercato in costante crescita. Come possiamo vedere anche nella recensione approfondita di William Hill , noto bookmaker autorizzato AAMS ad operare in Italia, il tutto è possibile farlo direttamente non solo da pc ma anche da app e dunque da smartphone.

Ancora una volta, dunque, il progresso tecnologico allontana e persone dalla realtà fisica, fornendo un servizio più comodo e appetibile.

Ricapitolando, ecco i 5 motivi per cui internet ha rivoluzionato il mondo del gioco: