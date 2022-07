Octopath Traveler Champions of the Continent: pubblicato il trailer di lancio

Square Enix ha pubblicato il trailer di lancio per la versione occidentale del titolo mobile Octopath Traveler: Champions of the Continent. Il gioco è disponibile gratuitamente per iOS tramite Apple Store e per Android tramite Google Play. Nel gioco si potrà scegliere tra tre storie, divise da personaggi che detengono Ricchezza, Potere e Fama. Potrete viaggiare attraverso il mondo di Orsterra, dove potenti nemici vi attendono. Il titolo è stato realizzato con grafica pixel art sia in HD che in 2D. Sarà possibile avere nel party fino ad otto membri che saranno attivi contemporaneamente anche in battaglia. Di seguito una panoramica del gioco tramite il sito ufficiale:

Pochi anni prima degli eventi di OCTOPATH TRAVELLER, Orsterra è governata da tiranni affamati di Ricchezza, Potere e Fama. Mentre i desideri dei tiranni hanno scatenato un’oscurità senza fondo sul mondo, c’è chi resiste all’oscurità. Li incontrerai viaggiando per il mondo come “gli eletti di un anello divino”. Cosa otterrai e cosa sperimenterai durante questo viaggio? Un viaggio che darà vita ai campioni del continente.



Caratteristiche

HD-2D: Pixel Art evoluto : la pixel art 2D , migliorata co n effetti 3D-CG , dà vita al meraviglioso mondo di Orsterra con ambienti splendidamente stilizzati pieni di missioni secondarie, boss pericolosi e tesori .

: la , migliorata co , dà vita al meraviglioso mondo di Orsterra con ambienti splendidamente stilizzati pieni di missioni secondarie, . Combattimento strategico ed esaltante : un evoluto sistema di combattimento in stile JRPG dove potete utilizzare fino a otto membri del gruppo , con controlli a scorrimento che consentono una rapida selezione dei comandi.

: un in stile JRPG dove potete utilizzare , con controlli a scorrimento che consentono una rapida selezione dei comandi. Oltre 64 personaggi al lancio : esplorate una combinazione infinita di combinazioni per costruire la vostra squadra definitiva . Scegliete la squadra giusta per il combattimento giusto e regnate vittoriosi sul campo di battaglia.

: esplorate una combinazione infinita di combinazioni per costruire la vostra . Scegliete la squadra giusta per il combattimento giusto e regnate vittoriosi sul campo di battaglia. Regno dei Tiranni: gli Eletti devono insorgere contro i grandi mali di Orsterra. Quali pericoli incontrerete durante il vostro viaggio? Non importa quale trama scegliete inizialmente, potete viverle tutte.

Octopath Traveler: Champions of the Continent è disponibile gratuitamente su dispositivi mobile.