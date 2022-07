Destiny 2: hotfix risolutivo delle foglie d’argento disponibile

Dal 19 luglio è cominciata ufficialmente la Stagione ” Solstizio” per Destiny 2; tuttavia però la suddetta Season non è cominciata proprio benissimo; costituita da diversi bug i giocatori si erano ritrovati a volte costernati di fronte ad essi perché rovinavano di non poco l’esperienza di gioco. Fortunatamente l’hotfix disponibile a partire da oggi, il 4.1.5.1, è risolutivo per tutte queste problematiche.

La più importante è senz’altro quella che aveva impedito, nella stagione Solstizio, che le Foglie d’argento venissero assegnate per determinate attività. Questi includono Sever, Altar of Sorrow, Blind Well, Dares of Eternity e così via. I giocatori ora possono ottenere Silver Leaves senza alcuna difficoltà.

Sono stati aggiunti anche modificatori a rotazione settimanale all’attività Bonfire Bash, inoltre è stato corretto un problema che impediva di ” centrare” perfettamente la tonalità blu dell’armatura, la quale virava sempre verso il viola; ora è possibile visualizzare in maniera perfetta il colore desiderato. Ecco, di seguito uno stralcio delle note sulla patch:

Attività

Risolto un problema che impediva l’assegnazione di foglie d’argento al completamento di determinate attività. Quindi le seguenti attività ora concedono loro:

Sever

Altare del dolore

Contenimento da incubo

Cieco bene

Il coraggio dell’eternità

Pattuglie

Risolto un problema per cui la missione della campagna Investigazione poteva essere sfruttata per Foglie d'argento.

Aggiunti modificatori di rotazione settimanale all’attività Bonfire Bash.

Gameplay e investimenti

Risolto un problema per cui gli ornamenti dell’armatura del Solstizio di quest’anno mostravano una tonalità viola, anziché blu, quando si utilizzava una sottoclasse di Stasi.

Risolto un problema per cui il tratto di origine Dream Work si attivava per altre armi, consentendo il trabocco di tutti gli equipaggiamenti equipaggiati.

Dovete tutti delle scuse a un certo boss del dungeon.

Risolto un problema per cui The Last Word stava facendo più danni del previsto.

Piattaforme e Sistemi

Risolto un problema per cui i contenuti del Seashore Pack non venivano ricevuti dai giocatori.

Per visionare la lista completa delle implementazioni e dei miglioramenti basta visitare le note sulla patch a questo indirizzo. Destiny 2 è disponibile per Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5, PC e Google Stadia; restiamo sempre sintonizzati per qualsiasi aggiornamento e/o novità sul titolo. Nel frattempo però, lo sapevate che Amensia: Memories sta ufficialmente arrivando anche in Europa su Nintendo Switch? Ecco il nostro articolo dedicato.