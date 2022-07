Pokémon Go: ecco il Pokémon per l’ultima Spotlight Hour di luglio

Il mese di luglio sta per giungere al termine, ma prima che questo accada ci sarà un’ultima Spotlight Hour per quanto riguarda gli eventi di Pokémon Go, durante il quale i giocatori ovviamente riceveranno un Pokémon in primo piano.

Nello specifico i giocatori riceveranno Meditite, il quale apparirà molto più spesso allo stato brado; i fan si erano dimostrati molto delusi per le offerte della scorsa settimana, ma questo dovrebbe soddisfarli in pieno visto che molti potrebbero non possedere Meditite; è una buona occasione per aggiungerlo alla propria collezione; tra l’altro il Pokemon sarà di facile individuazione visto il suo colore brillante.

L’evento ha inizio alle 18 ma in alcuni paesi come La Nuova Zelanda, per via del fuso orario, l’evento partirà prima e potrebbero ottenere ovviamente in anticipo Meditite. Le novità ovviamente non si riducono a questo, i giocatori riceveranno il doppio di XP che ottengono normalmente e ciò potrebbe rappresentare una buona occasione per salire di livello. Per i giocatori del fortunato franchise questa dunque potrebbe essere una buona settimana, restiamo sintonizzati sulla questione. Nel frattempo però lo sapevate che Destiny 2 ha ricevuto l’hotfix risolutivo per i problemi che si sono presentati durante la Stagione Solstice?