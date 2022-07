NieR Automata: un segreto è stato svelato da un utente

NieR Automata non ha assolutamente bisogno di presentazioni di sorta, a partire dal 2017 ha praticamente rivoluzionato il panorama videoludico divenendo uno dei titolo must have della collezione dei giocatori di tutto il mondo. Una delle peculiarità del gioco è quella di celare al suo interno una serie di segreti che vanno svelati ” quasi per caso” dai giocatori durante l’esperienza ; tuttavia però proprio pochissimo tempo addietro, Yoko Taro si è lamentato di come ogni possibile segreto del gioco sia stato trovato. Ma non è così.

Un utente Reddit non riusciva a progredire nel gioco e postando il suo ” problema” su internet alla ricerca di aiuto si è scoperto che ha svelato per un puro caso del destino un’area intera del gioco ancora totalmente inesplorata. Ciò è stato confermato sia dall’account Twitter ufficiale del gioco che dallo stesso Yoko Taro. In seguito alla vicenda l’utente Reddit in questione è sparito senza dare alcuna indicazione su come sia possibile accedere a quell’area ed il fandom è in trepidante attesa mentre prova ad esplorare il mondo di gioco alla ricerca del passaggio.

Ciò ha ovviamente riacceso le domande e le curiosità dei fan che sono eccitati e in trepidante attesa di poter accedere all'area per svelarne ogni mistero. Restiamo sintonizzati sulla questione.