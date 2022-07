Phantasy Star Online 2 New Genesis: terzo DLC in arrivo a dicembre, rivelato il contenuto dell’aggiornamento di agosto

Sega ha fornito uno sguardo ai prossimi contenuti del suo MMORPG Phantasy Star Online 2 New Genesis, inclusa la tabella di marcia per la seconda metà del 2022. A settembre avremo l’evento Moon-Gazing, seguito da vari aggiornamenti in ottobre, tra cui un aumento del level cap a 65 e settori di alto rango. Sono in arrivo anche varie versioni crossover di AC Scratch con altri giochi. Novembre vedrà l’evento autunnale e altri crossover, mentre il prossimo importante aggiornamento arriverà a dicembre, portando un aumento del level cap a 70, una nuova regione e nuove abilità di classe.

L’aggiornamento del 3 agosto vedrà l’introduzione della nuova classe Waker , una nuova storia secondaria, nuove prove, nuove funzionalità, creazione del personaggio migliorata e l’immancabile collezione estiva di AC Scratch. Un aggiornamento del 17 agosto porterà la nuova missione Cannonball Rumble, l’evento Ark Records e altro ancora. Il 24 agosto avremo altre missioni e gli streamer virtuali AC Scratch, con un crossover con Hololive con Shirakami Fubuki, Ninomae Ina’nis e Kageyama Shien. Il rilascio della versione PS4 è confermato per il 31 agosto e i giocatori riceveranno speciali oggetti commemorativi al loro primo accesso. Di seguito una panoramica del titolo:

Caratteristiche

Enormi ambienti di battaglia spalancati : esplorate un mondo completamente nuovo con campi di gioco ampi ed espansivi pieni di nemici feroci che aspettano voi e la vostra squadra. Attraversate ambienti spalancati, sfrecciate e volate attraverso il paesaggio gigantesco e i cieli con nuove abilità speciali.

: esplorate un mondo completamente nuovo con campi di gioco ampi ed espansivi pieni di nemici feroci che aspettano voi e la vostra squadra. Attraversate ambienti spalancati, sfrecciate e volate attraverso il paesaggio gigantesco e i cieli con nuove abilità speciali. Modelli di personaggi migliorati : create la vostra identità con qualsiasi personaggio possiate immaginar.

: create la vostra identità con qualsiasi personaggio possiate immaginar. Nuovo sistema multi-arma e abilità : combinate 2 tipi di armi per un cambio più fluido. Combattete alla velocità della luce usando una varietà di armi e tecniche.

: combinate 2 tipi di armi per un cambio più fluido. Combattete alla velocità della luce usando una varietà di armi e tecniche. Multipiattaforma: i giocatori PC e Xbox One possono giocare insieme grazie al multi platform.

Phantasy Star Online 2: New Genesis è disponibile per Xbox e PC in Occidente e per PS4, PC e Nintendo Switch tramite streaming cloud in Giappone.