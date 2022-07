Hitman 3: un filmato mostra la mappa dell’isola di Ambrose

Hitman 3 è stato rilasciato il 20 gennaio 2021 ma da allora ha ricevuto un notevole supporto per gli aggiornamenti da parte di Io Interactive allo scopo di rinnovare e rendere sempre unica e mai banale l’esperienza di gioco per i fruitori.

Ultimamente questi ultimi hanno potuto assistere allo svelamento di Ambrose Island, dove nei panni del protagonista si dovranno portare a termine numerose sfide in stealth; ci saranno nuovi obiettivi da raggiungere e bersagli da assassinare, pirati da superare e passare di nascosto, nuove ricompense da sbloccare e per cui lavorare.

Attraverso un filmato( che vi lasciamo in fondo a questo articolo) la casa sviluppatrice di videogame ha mostrato il video di apertura della mappa ,introducendo il luogo e i suoi obiettivi e target primari. Dunque il prodotto è in continuo aggiornamento, infatti la modalità roguelike Freelancer verrà aggiunta al gioco entro la fine dell’anno.

Hitman 3 è disponibile su PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, PC e Stadia e come versione esclusiva per il cloud su Nintendo Switch, restiamo sintonizzati.