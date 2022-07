Razer presenta la tastiera Razer DeathStalker V2

Razer, il leader globale nel lifestyle gaming, annuncia il ritorno dell’acclamata linea di tastiere DeathStalker con le nuove DeathStalker V2 Pro, DeathStalker V2 Pro Tenkeyless e DeathStalker V2. Con un design ‘low-profile’ pulito che caratterizza tutta la gamma, la nuova linea DeathStalker V2 è ideale per i giocatori in cerca di un set up privo di ingombri. Caratterizzata da linee eleganti, la nuova famiglia punta tutto su prestazioni di alto livello, con varianti lineari e ‘clicky’ dei Razer Low-Profile Optical Switch. L’esperienza premium è completata da una sottile piastra superiore in alluminio per una maggiore solidità e da keycap incisi al laser con un rivestimento ultraresistente che assicurano il massimo della longevità.

Chris Mitchell, Head of the PC Gaming Division di Razer, ha dichiarato:

La DeathStalker originale era la preferita dai fan grazie al suo design innovativo in stile chiclet e alla sensazione di digitazione di altissimo livello in un elegante formato low-profile. Con la nuova gamma DeathStalker V2, abbiamo mantenuto l’estetica low-profile della tastiera originale, integrando le nostre più recenti innovazioni tecnologiche, come i Razer Optical Switch e Razer HyperSpeed Wireless, per offrire ai gamer un’esperienza di gioco con una tastiera performante e ricca di funzionalità.

Presenti in tutti i membri della famiglia DeathStalker V2, i nuovi Razer Low-Profile Optical Switch portano l’attuazione alla velocità della luce dello switch nelle tastiere ‘low-profile’, utilizzando un fascio di luce a infrarossi per registrare la pressione dei tasti. Ciò significa che non c’è ritardo di rimbalzo su ogni pressione, per una tastiera più veloce e reattiva nelle fasi di gioco e una sensazione più pulita e nitida durante la digitazione. I Razer Low-Profile Optical Switch sono disponibili in due varianti, lineare e ‘clicky’. La prima tipologia ha un punto di attuazione di soli 1,2 mm con una corsa totale di 2,8 mm e una forza di attuazione di soli 45 grammi. Il punto di attuazione della variante ‘clicky’ è, invece, di 1,5 mm, con feedback tattile nello stesso punto e una corsa totale di 2,8 mm con una forza di attuazione di 50 grammi.

La DeathStalker V2 Pro e la DeathStalker V2 Pro Tenkeyless integrano entrambe la Razer HyperSpeed Wireless, la tecnologia wireless ad alta velocità proprietaria di Razer, tra le più veloci e affidabili del momento. Utilizzando una combinazione di protocolli dati ottimizzati, una frequenza radio ultraveloce e la tecnologia Adaptive Frequency (che esegue una scansione delle frequenze disponibili per utilizzare canali privi di interferenze), Razer HyperSpeed Wireless offre una connessione wireless veloce, stabile e affidabile, al pari delle tradizionali connessioni cablate. Grazie al pairing di più dispositivi, i gamer possono collegare sia la DeathStalker V2 Pro che un mouse Razer compatibile a un unico dongle HyperSpeed Wireless per una maggiore libertà e comodità, mantenendo la latenza al minimo.

La DeathStalker V2 Pro e la DeathStalker V2 Pro Tenkeyless sono, inoltre, dotate di connettività Bluetooth 5.0, che offre agli utenti la flessibilità di connettersi a un massimo di 3 dispositivi contemporaneamente, senza la necessità di effettuare il re-pairing, passando da un device all’altro con la semplice pressione di un pulsante.

Con una durata della batteria di 40 ore di utilizzo continuo per la DeathStalker V2 Pro e di 50 ore per la DeathStalker V2 Pro Tenkeyless, entrambe sono fornite cavo Type C removibile per la ricarica o per l’utilizzo durante la ricarica, in modo che anche le maratone di gioco più lunghe non debbano essere messe in pausa.

PREZZO E DISPONIBILITÀ: