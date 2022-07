Maneater: l’Apex Edition del gioco sarà disponibile a settembre

Tripwire Interactive e Deep Silver sono felici di annunciare che Maneater Apex Edition è in arrivo in versione fisica il 30 Settembre 2022 su PS4 e Xbox One. Divertiti con l’inimitabile ShaRkPG con la Maneater Apex Edition, che include il gioco base e Maneater: Truth Quest DLC.

Fai un’esperienza unica nei panni del più feroce predatore dei mari: uno squalo terrificante! Maneater è un action RPG open world (ShaRkPG) per giocatore singolo in cui TU sei lo squalo. Iniziando come un piccolo cucciolo di squalo, hai il compito di sopravvivere al duro mondo mentre ti fai strada lungo la catena alimentare, esplorando un universo aperto, ampio e vario e incontrando diversi nemici, sia umani che selvatici. Trova le risorse giuste per aiutare il tuo squalo a crescere ed evolversi ben oltre ciò che la natura intendeva; adattando lo squalo al tuo stile di gioco nel processo.

Il DLC Maneater: Truth Quest porta i giocatori su una nuovissima isola al largo di Port Clovis, ricca di nuove evoluzioni, sfide, fauna selvatica e molto altro! I giocatori prenderanno ancora una volta il controllo dello squalo per mangiare, esplorare ed evolversi fino alla cima della catena alimentare scoprendo una vasta cospirazione.