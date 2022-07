gamescom 2022: svelata la data dell’Opening Night Live

All’inizio dell’anno è stato annunciato il ritorno della gamescom per il 2022 ad agosto, con un evento ibrido fisico e digitale che si svolgerà dal 24 al 28 agosto. A meno di un mese dall’inizio dell’evento, cominciano a trapelare ulteriori dettagli.

Ad esempio, come previsto, è stato annunciato il ritorno dello spettacolo annuale di apertura della Gamescom: l’Opening Night Live. Geoff Keighley, che tornerà come conduttore e produttore, ha annunciato su Twitter che lo show si terrà martedì 23 agosto, la sera prima dell’inizio della Gamescom. Ci si aspetta “una notte di annunci di giochi, anteprime mondiali e molto altro” per quello che sarà un evento fisico con un pubblico nuovamente presente.

Finora Microsoft, Bandai Namco e Ubisoft hanno confermato la loro presenza alla Gamescom di quest’anno, anche se Nintendo e Sony hanno svelato che non parteciperanno all’evento. Naturalmente copriremo l’evento e tutte le sue storie più importanti, quindi rimanete sintonizzati.

In one month!@gamescom Opening Night Live streams Tuesday, August 23!

We are LIVE from Kolenmesse in Cologne, Germany with thousands of fans for a night of game announcements, world premieres and more on a huge stage!

Much more info soon – very excited to be back in person! pic.twitter.com/7cjOX7WUBp

— Geoff Keighley (@geoffkeighley) July 26, 2022