Grand Theft Auto VI: secondo un report, includerà una protagonista femminile

Grand Theft Auto VI includerà per la prima volta una protagonista femminile giocabile, secondo quanto riportato da Jason Schreier di Bloomberg che cita persone che hanno a che fare con lo sviluppo del gioco.

La donna, di origine latina, sarà una delle due protagoniste di una storia ispirata ai rapinatori di banche Bonnie e Clyde. A differenza dei giochi precedenti, gli sviluppatori sono anche cauti nel non fare battute sui gruppi emarginati.

I piani originali di Grand Theft Auto VI, nome in codice “Project Americas”, prevedevano che il gioco fosse più vasto di qualsiasi altro gioco Grand Theft Auto fino ad oggi, con i primi progetti che prevedevano l’inclusione di territori modellati su ampie zone del Nord e del Sud America. Ma allo stato attuale, la mappa principale è stata ridotta a una versione fittizia di Miami e delle aree circostanti.

Secondo quanto riferito, il piano di Rockstar Games prevede di aggiornare Grand Theft Auto VI nel corso del tempo, aggiungendo regolarmente nuove missioni e città e, si spera, riducendo le difficoltà durante gli ultimi mesi di sviluppo del gioco. Ciononostante, si dice che il mondo del gioco rimarrà grande, con un numero di luoghi interni superiore a quello di qualsiasi altro gioco precedente della serie.

Tutto questo fa parte di un report sui tentativi di Rockstar Games di reinventarsi come un luogo di lavoro più progressista e compassionevole, con Bloomberg che ha citato interviste con più di 20 persone che lavorano attualmente o che hanno lasciato l’azienda di recente.

Alcuni di questi cambiamenti includono la ristrutturazione del reparto di progettazione per tenere sotto controllo gli straordinari, modifiche alla programmazione, la conversione di appaltatori in dipendenti a tempo pieno, l’estromissione di diversi manager che i dipendenti consideravano abusivi o difficili da lavorarci, nuovi benefici per la salute mentale e le ferie, una politica di “orario flessibile” che consente al personale di prendere immediatamente le ferie per ogni ora di lavoro in più e la promessa che non saranno richiesti straordinari eccessivi per Grand Theft Auto VI, a differenza di quanto avvenuto in passato per le principali uscite della società.

Sono stati inoltre aggiunti altri producer per tenere traccia degli orari. Se da un lato si è trattato di una mossa per lo più positiva, dall’altro ha causato dei rallantamenti: alcuni dipendenti hanno dichiarato di essersi trovati ad aspettare di comunicare attraverso intermediari o di aver avuto la sensazione che più persone fossero al comando.

Nessuno dei dipendenti di Rockstar Games intervistati da Bloomberg era a conoscenza di una data di uscita certa per Grand Theft Auto VI, ma ha dichiarato di aspettarsi che il gioco arriverà almeno tra un paio d’anni.

Ricordiamo che lo stesso Schreier aveva fatto sapere di recente che il nuovo capitolo della serie non avrà tre protagonisti.

Qui sotto il tweet di Schreier sull’intervista agli sviluppatori di Rockstar.

Rockstar Games has spent the last four years overhauling its culture and working to become a kinder, more progressive company. But what does that actually look like? And what does it mean for the company's next game, Grand Theft Auto VI? My latest feature: https://t.co/8VlTh63uNm

— Jason Schreier (@jasonschreier) July 27, 2022