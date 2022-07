PlayStation Plus: in arrivo 8 giochi della serie Yakuza

Yakuza è in arrivo su PlayStation Plus. A partire dal mese prossimo, agosto, arriveranno 8 titoli della serie SEGA.

Yakuza: Like a Dragon si aggiunge alla selezione di giochi mensili PlayStation Plus di agosto per tutti gli abbonati al servizio (Premium, Extra ed Essential). Gli abbonati Extra e Premium potranno poi iniziare il viaggio di Kazuma Kiryu con Yakuza 0, Yakuza Kiwami e Yakuza Kiwami 2 quando i titoli verranno aggiunti al Catalogo giochi di agosto.

La storia di Kiryu si concluderà nel corso dell’anno con Yakuza 3 Remastered, Yakuza 4 Remastered, Yakuza 5 Remastered e Yakuza 6: The Song of Life.

Qui sotto la descrizione di tutti i titoli in arrivo tramite le pagine del PlayStation Blog, con periodo di uscita e su quale tipo di abbonamento sarà disponibile:

Yakuza: Like a Dragon | Agosto | PlayStation Plus Essential / Extra / Premium

Parti da zero e diventa un drago in questo GDR d’azione. Ichiban Kasuga, uno scagnozzo di basso rango della yakuza di Tokyo, viene condannato a 18 anni di prigione per un crimine che non ha commesso. Scopri la verità sul tradimento della sua famiglia mentre esplori e ti fai strada in una moderna città giapponese. Crea un party reclutando un gruppo di fuorilegge ai margini della società e trascorri del tempo con loro per sbloccare nuove abilità e combo. Prenditi una pausa dalla tua missione e divertiti con gare di go-kart, giochi arcade o 50 storie secondarie.

Yakuza 0 | Agosto | PlayStation Plus Extra / Premium

Lo sfarzo, il fascino e la decadenza irrefrenabile degli anni ’80 tornano in Yakuza 0. Affronta combattimenti folli a Tokyo e Osaka con il protagonista Kazuma Kiryu e il veterano della serie Goro Majima. Gioca nei panni di Kazuma Kiryu e scopri perché si ritrova in un mare di guai quando una semplice riscossione di un debito finisce male. Indossa quindi le scarpe dalla punta argentata di Goro Majima ed esplora la sua vita “normale” di proprietario di un club di cabaret.

Yakuza Kiwami | Agosto | PlayStation Plus Extra / Premium

Il primo titolo Yakuza ha debuttato nel 2005 su PS2. Questo remake per PS4 ricostruisce quell’esperienza da zero. Segui i primi giorni di Kazuma Kiryu mentre torna per le strade del Giappone dopo aver scontato una condanna decennale a causa di un crimine che non ha commesso per salvare il suo migliore amico.

Yakuza Kiwami 2 | Agosto | PlayStation Plus Extra / Premium

Un remake del sequel di Yakuza che non solo migliora l’originale, ma lo amplia con un’avventura giocabile con protagonista Goro Majima, ambientata prima degli eventi del gioco principale. Un anno dopo gli eventi del primo Yakuza, un omicidio strappa Kazuma Kiryu dalla sua vita pacifica per negoziare la pace tra clan rivali e affrontare Ryuji Goda, noto come il Drago del Kansai.

In arrivo nel corso dell’anno nell’ambito di PlayStation Plus: Catalogo giochi…

Yakuza 3 Remastered | PlayStation Plus Premium

Kazuma Kiryu si è guadagnato la pensione. Tuttavia, viene strappato dalla sua nuova vita di custode di un orfanotrofio quando un’ombra del suo passato minaccia di creare scompiglio tra lui, il suo vecchio clan e il mondo politico. Avventurati nella città che non dorme mai di Kamurocho, Tokyo e nelle terre tropicali di Okinawa per salvare i suoi nuovi pupilli.

Yakuza 4 Remastered | PlayStation Plus Premium

La storia di Yakuza si espande: per la prima volta nella serie, controllerai più protagonisti. Quattro personaggi si riuniscono per risolvere un omicidio: uno strozzino, un condannato a morte, un poliziotto corrotto e il leggendario ex yakuza Kazuma Kiryu. Svela uno scontro sotterraneo per ottenere denaro, potere, status e onore, nonché il mistero della donna al centro di tutto.

Yakuza 5 Remastered | PlayStation Plus Premium

Ancora una volta, più prospettive plasmano una storia ricca di colpi di scena, mentre la tregua tra il Clan Tojo e l’Alleanza Omi si disintegra. Vesti i panni di cinque personaggi diversi (tra cui Kazuma Kiryu) le cui storie si intrecciano in cinque grandi città, mentre le organizzazioni della yakuza si fanno la guerra.

Yakuza 6: The Song of Life | PlayStation Plus Extra / Premium

La conclusione dell’epica storia di Kazuma Kiryu vede il Drago di Dojima assumere la responsabilità di padre adottivo nel tentativo di proteggere il suo giovane pupillo Haruto e di scoprire il mistero che si cela dietro il grave attacco alla madre di Haruto. Esplora Onomichi, Hiroshima e, con l’aiuto di alcuni improbabili amici, torna nello spietato mondo criminale, sconfiggi i clan che cercano Haruto e trova le risposte che cerchi.