Pinocchio di Guillermo del Toro: nuovo trailer del film Netflix

Netflix ha pubblicato un nuovo trailer di Pinocchio di Guillermo del Toro, che mostra come il teaser di gennaio la voce narrante di Sebastian il Grillo, oltre ovviamente al protagonista bambino di legno e di suo padre Geppetto.

Questo il testo che accompagna il video

Il regista premio Oscar Guillermo del Toro reinterpreta il classico dedicato al magico burattino di legno che prende vita per scaldare il cuore di Geppetto, un falegname in lutto. Questo fantasioso film in stop-motion diretto da Guillermo del Toro e Mark Gustafson segue le avventure dello scapestrato Pinocchio alla ricerca di un suo posto nel mondo.

Qui sotto potete vedere il nuovo trailer del film che sarà disponibile a Natale su Netflix.