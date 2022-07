Digimon Survive: non fate spoiler sul gioco, lo chiede Bandai Namco

Domani, venerdì 29 luglio 2022, sarà il giorno in cui Digimon Survive farà finalmente il suo debutto su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC, e per l’occasione Bandai Namco ha deciso di inviare tramite Twitter un messaggio rivolto a tutti i giocatori che intendono acquistare e giocare il titolo basato sul famoso franchise.

In poche parole, Bandai Namco esorta gli utenti a non divulgare spoiler su Digimon Survive almeno per i prossimi 2 mesi, per permettere a tutti i giocatori di godersi la trama e i suoi tanti colpi di scena senza nessuna anticipazione, soprattutto a partire dal capitolo 5 in avanti.

Ovviamente, per molti giocatori sarà difficile non dire nulla nell’arco di questi 2 mesi e per loro, il publisher ha un altro messaggio:

“Se lo fate, per favore segnalate che il vostro contenuto contiene degli spoiler, in modo da indicare chiaramente agli altri giocatori che sono presenti delle anticipazioni sulla trama. Manteniamo Digimon Survive un’esperienza unica nel suo genere!”