Brawlhalla: Ezio ed Eivor si uniscono alla battaglia

Ubisoft ha annunciato che Ezio, il leggendario Maestro Assassino, sarà la

56 ° Leggenda di Brawlhalla. Con questa nuova Leggenda, l’evento Epic Crossover presenterà ulteriori contenuti dal leggendario franchise, compreso il nuovo personaggio Eivor, una nuova modalità, due nuove mappe e molto altro. Per maggiori informazioni visita il sito ufficiale qui.

Ezio Auditore da Firenze era un nobiluomo italiano rinascimentale del XV secolo è uno degli assassini più apprezzati e iconici e la sua discendenza sbarca in Brawlhalla, partecipando al Grand Tournament, usando le sue Lame Celate e la sua Mela dell’Eden per diventare una Leggenda. Ezio è disponibile per 7200 Gold o 100 Mammoth; le skin Ezio in Revelations, Ezio con l’Armatura di Bruto e Ezio Asgardiano sono disponibili per 140 Mammoth Coin ognuno. Di seguito una panoramica degli attacchi del personaggio:

Attacchi in combattimento con le Lame celate

Attacchi in combattimento con la Mela dell’Eden

L’Epico Crossover dell’evento lancia un evento in-game che presenta Eivor, una leggendaria guerriera vichinga che si è allontanata dalla Norvegia per via di guerre interminabili e diminuzione delle risorse nel IX secolo d.C. Inoltre, la nuova modalità Bounty sarà il Brawl of the Week, nel quale i giocatori possono prendere parte a tre modalità di gioco, Rooftop Rumble, Ghost Rooftop Rumble, e Assassin’s Brawl.

Inoltre, Brawlhalla presenta due nuove mappe: Florence Rooftop e Florence Terrace. L’Epico Crossover è disponibile per 300 Mammoth Coins nello store in-game, ed Eivor si sbloccherà con un acquisto. Di seguito ulteriori dettagli dell’Epico Crossover:

Eivor – Epico Crossover per Brynn – conosciuta come la Baciata dal Lupo, è la

reincarnazione di Isu Odin, venerato come un dio nella mitologia Germanica e Norrena. Eivor combatte con l’Ascia di Varin e Gungnir.

Brawlhalla supporta anche il cross platform tra i dispositivi Xbox One, tra cui Xbox One X, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, PlayStation 4 e PlayStation 5, PC, iOS e Android.