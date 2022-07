The King of Fighters XV: un trailer mostra i personaggi del DLC

L’iconico picchiaduro The King of Fighters XV, uscito a febbraio, si rinnova con un corposo DLC in uscita nel prossimo mese; a proposito di questo SNK ha rilasciato un trailer ( che vi lasciamo in fondo a questo articolo) volto a mostrare i personaggi del contenuto scaricabile. Nello specifico vengono mostrati Orochi Yashiro, Orochi Shermie e Orochi Chris (Team Awakened Orochi).

Il DLC porterà in tutto 13 nuovi personaggi all’interno del gioco, arricchendone così il roster a 52 personaggi giocabili; un numero niente male. Il contenuto scaricabile, come già accennato in precedenza, arriverà nel mese di agosto, ed ecco di seguito la sinossi del DLC tramite la descrizione ufficiale sul sito:

I PERSONAGGI DLC OROCHI SHERMIE, OROCHI YASHIRO E OROCHI CHRIS SI UNISCONO ALLA MISCHIA. I TRE PERSONAGGI HANNO LAVORATO NELL’OMBRA PER FAR RIVIVERE OROCHI IN KOF ’97. ORA SONO TORNATI A FORMARE IL TEAM AWAKENED OROCHI E SONO ORA DISPONIBILI IN KOF XV

The King of Fighters XV è ora disponibile per PlayStation 5 , Xbox Series , PlayStation 4 e PC tramite Steam , Epic Games Store e Microsoft Store; non ci resta dunque che aspettare pochi giorni per usufruire del DLC. Restiamo sintonizzati. Nel frattempo però lo sapevate che Ubisoft ha annunciato che Ezio sarà la 56 ° Leggenda di Brawlhalla? Ecco il nostro articolo dedicato.