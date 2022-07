Kid Icarus Uprising Remaster è in fase di sviluppo per Nintendo Switch, rumor

Nintendo si è spesso tuffata nel suo catalogo arretrato durante l’era Switch per completare il suo programma di rilascio, ma sebbene la maggior parte di questi sforzi si sia concentrata sul portare la libreria di Wii U al suo successore, sembra che Nintendo abbia in programma anche un amato titolo 3DS. Lo sparatutto in terza persona del 2012 Kid Icarus: Uprising è uno dei preferiti dai fan e molti hanno sperato che passasse più tempo al sole in un modo o nell’altro. Secondo il famoso insider di Nintendo Zippo, è esattamente quello che sta succedendo.

L’insider ha recentemente affermato in un post su blogspot che un remaster di Kid Icarus: Uprising è in fase di sviluppo per Nintendo Switch. A quanto pare, Bandai Namco è responsabile del remaster e aggiornerà il gioco con uno schema di controllo molto più accessibile e una grafica migliorata. Presumibilmente tornerà anche la componente multiplayer online del gioco, anche se secondo il leaker utilizzerà il net code di Bandai Namco (che è noto per essere traballante il più delle volte).

Ovviamente, come nel caso di qualsiasi rumor come questo, è meglio prenderlo con le pinze, soprattutto considerando quanto Nintendo sia notoriamente riservata e imprevedibile come azienda. Secondo Zippo, il remaster di Kid Icarus: Uprising uscirà l’anno prossimo, quindi c’è la possibilità che se ne sentirà parlare spesso, se è veramente un’informazione corretta. È interessante notare che, nel 2018, il regista Masahiro Sakurai aveva affermato che le possibilità di un porting moderno del gioco non erano molto buone. Di seguito una panoramica del titolo: