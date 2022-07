Fuga Melodies of Steel 2: ecco il teaser trailer

Fuga: Melodies of Steel 2 si mostra finalmente in un teaser trailer( che vi lasciamo in fondo a questo articolo) dalle premesse piuttosto accattivanti. Il gioco di ruolo a turni di CyberConnect2 torna con dinamiche del tutto rinnovate rispetto al suo predecessore, a partire dal sistema di battaglia potenziato. Ci saranno inoltre nuove tattiche, nuove avventure e nuovi drammi. Aggiornato anche il sistema di eventi che permetterà al fruitore di fare scelte più ” sofferte” che influenzino di conseguenza l’andamento del titolo. Ecco di seguito uno stralcio di sinossi estrapolata dal sito ufficiale del gioco:

È passato un anno da allora… ma la lotta non è finita. Ancora una volta i bambini si dirigono verso il caos della battaglia a bordo di un carro armato! Quale terribile destino li attende e quali segreti rimangono nascosti in questo mondo?



L’uscita del titolo è fissata per un generico 2023 e sarà disponibile in giapponese, inglese, francese ma l’italiano è indicato come lingua aggiuntiva insieme a spagnolo, cinese semplificato, tedesco, coreano, spagnolo LATAM, portoghese brasiliano e russo. Fuga: Melodies of Steel 2 sarà rilasciato per PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch , Steam, Epic Games Store, Xbox One, Xbox Series X|S; non ci resta che aspettare ulteriori dichiarazioni da parte della casa sviluppatrice di videogame, restiamo sintonizzati. Nel frattempo lo sapevate che SNK ha rilasciato anch’esso un trailer? Il breve filmato mostra alcuni dei personaggi che saranno scaricabili con il DLC di agosto! Ecco il nostro articolo dedicato.