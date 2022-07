Goldrake torna in TV, sul canale lombardo One TV NBC, una serie di culto finalmente di nuovo disponibile in chiaro sulle frequenze del Digitale Terrestre. In particolare si tratta di un canale giovane, fondato nel mese di Ottobre del 2012, che proprio quest’anno festeggia il suo decennale. Il canale dell’Alta Lombardia One TV NBC, in particolare, ha sede a Canegrate e trasmette sul canale 79, variabile, a secondo dei territori, fino al canale 112, ed appartiene al bouquet di Tele NBC. Il canale si contraddistingue per un palinsesto ricco di programmi auto prodotti che spaziano tra informazione, cultura, sport, telefilm (o se preferite un termine moderno, Serie TV), oltre che cartoni animati, tra i quali spicca appunto la serie animata giapponese di culto Goldrake. I palinsesti del canale possono essere visti, oltre che in Lombardia, anche in Piemonte ed il suo segnale è parzialmente ricevibile anche in Veneto ed Emilia Romagna. Se risiedete in una regione diversa da queste, nessuna paura, perché One TV NBC trasmette anche in streaming, appoggiandosi a Twitch, e lo trovate in questa pagina.

Goldrake torna in TV, direttamente dagli anni settanta, per far conoscere alle nuove generazioni una produzione giapponese ormai entrata nel mito, che peraltro raramente passa in televisione. Facciamo un deciso passo indietro per riscoprire le origini della serie animata, che ormai ha superato i quaranta anni, cominciando le trasmissioni in Giappone, nell’ormai lontano 1975, ed arrivando in Italia tre anni dopo, nel 1978, come abbiamo detto in questa pagina. Tratto dal manga omonimo ideato da Go Nagai e pronto a cavalcare l’onda del successo delle due precedenti serie dell’autore, ovvero Mazinga Z del 1972 e Il Grande Mazinga del 1974, UFO Robot Goldrake arriva sul piccolo schermo con un anime composto da settantaquattro puntate che fa innamorare gli spettatori. Il suffisso UFO Robot serve a legarlo al cosiddetto episodio zero, ovvero il mediometraggio UFO Robot Gattaiger, distribuito nei cinema nipponici Fra l’altro la serie è stata recentemente celebrata dal volume storico C’era una volta Goldrake, di cui abbiamo parlato qui, ed è in sviluppo anche un videogioco realizzato grazie ad una collaborazione tra Microids e Dynamic Planning, che trovate a questo LINK. Quale migliore occasione quindi per riscoprire la serie originale o, se siete della Generazione Zeta, magari vederla per la prima volta? Sintonizzatevi su One TV NBC, dunque, e preparatevi ad innamorarvi della meravigliosa Space Opera animata di Go Nagai, serie cult che ha scritto letteralmente la storia dell’animazione.