Star Ocean The Divine Force: dettagli su abilità d’assalto Vanguard e DUMA

Square Enix ha rilasciato un nuovo video gameplay per Star Ocean: The Divine Force di tri-Ace incentrato su DUMA. La misteriosa sfera galleggiante gioca un ruolo importante nei destini dei protagonisti Raymond e Laeticia. È anche in grado di svolgere una miriade di funzioni come volare, scansionare il campo alla ricerca di oggetti e molto altro.

In combattimento, utilizza il Vanguard Assault, una serie di abilità suddivise in diverse funzioni. VA Attack è una carica che può respingere i nemici e causare ingenti danni. Tuttavia, a seconda del personaggio che lo utilizza, puoi anche attivare il recupero degli alleati o l’analisi dei nemici. Quando cambiate improvvisamente direzione durante un attacco VA, schiaccerete i nemici alla cieca. Questo li rende temporaneamente inabili e consente di infliggere molti più danni. È utile quando si confrontano numerosi nemici raggruppati insieme. Si può anche usare VA per scatenare un attacco a sorpresa sui nemici, che fa guadagnare EXP bonus. Di seguito una panoramica del gioco:

In Star Ocean The Divine Force, i personaggi possono spostarsi liberamente in qualsiasi direzione e solcare i cieli.

Caratteristiche

Esplorate liberamente in tre dimensioni : tutto ciò che vedete può essere esplorato. Potete spostarvi in tre dimensioni e volare nello scenario più grande di sempre.

: tutto ciò che vedete può essere esplorato. Potete spostarvi in tre dimensioni e volare nello scenario più grande di sempre. Una libertà di spostamento e nel combattimento senza pari : volate ed esplorate rilievi rocciosi, tetti ed edifici nella città o entrate in combattimento saltando da un dirupo senza interruzioni.

: volate ed esplorate rilievi rocciosi, tetti ed edifici nella città o entrate in combattimento saltando da un dirupo senza interruzioni. Azione intensa: i personaggi possono sopraffare i nemici con attacchi rapidissimi, abilità speciali che permettono di scomparire per un breve istante e una tecnica letale che abbatte con un sol colpo.

Star Ocean: The Divine Force sarà disponibile il 27 ottobre in tutto il mondo per Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4, PlayStation 5 e PC tramite Steam. Continuate a seguirci su Games Village per maggiori informazioni.