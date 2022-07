No Man’s Sky: disponibile la patch 3.97 e la nuova spedizione

Hello Games ha rilasciato la patch 3.97 per No Man’s Sky, aggiungendo inoltre l’ottava spedizione della community: Polestar. Per quanto riguarda quest’ultima, compito del giocatore sarà quello di scoprire per quale motivo una nave da carico imponente sia inagibile; si vestiranno i panni del comandante e mentre si svela il mistero sarà necessario anche riparare la nave. Sarà possibile finire la missione in anticipo ed i salvataggi della spedizione saranno poi automaticamente convertiti in salvataggi normali alla sua conclusione tra sei settimane.

Per quanto riguarda le note sulla patch ve le riportiamo di seguito, ma è comunque possibile dare uno sguardo in lingua originale tramite il sito ufficiale. Lo sviluppatore ha dichiarato di star prendendo tempo per ” sistemare varie cose” questo vuol dire che il team sta lavorando attivamente per risolvere una serie di problematiche non ben specificate. Per questo tuttavia bisognerà attendere una dichiarazione ufficiale che chiarisca gli intenti nello specifico, nel frattempo eccovi di seguito le migliorie apportate dalla patch a No Man’s Sky:

Risolti numerosi arresti anomali relativi alla memoria, in particolare su PlayStation 4 e Xbox One per No Man’s Sky

Risolto un crash relativo alla costruzione della base.

Risolto un crash relativo al caricamento del mercantile.

Risolto un crash esclusivo per PSVR.

Risolto un crash relativo alla sala di comando della flotta.

Risolto un crash relativo a ByteBeat.

Risolto un problema che impediva ai teletrasporti di funzionare correttamente sui mercantili abbandonati.

Risolto un problema che impediva ai giocatori di richiedere le fregate guadagnate dall’elenco delle ricompense delle spedizioni passate.

Risolto un problema che impediva alle persone di acquisire una fregata vivente se cambiavano l’orologio di sistema.

Risolti numerosi problemi di missioni e dialoghi che potevano impedire l’avanzamento della missione.

Risolto un problema per cui la musica ByteBeat veniva riprodotta sopra la musica della barra degli insediamenti prevista.

Risolto un problema che poteva impedire alle fregate appena acquistate di unirsi alla flotta.

Introdotte una serie di ottimizzazioni di rendering per le basi mercantili.

Risolto un problema che poteva impedire la costruzione all’interno di basi mercantili molto alte.

Risolto un problema che consentiva la sincronizzazione delle basi dei giocatori bloccati in alcune circostanze.

Risolto un problema che causava la rimozione di troppi fili durante l’eliminazione di una parte di base collegata (come un interruttore).

Risolto un problema che lasciava indietro le scale quando si eliminava la stanza annessa su un mercantile.

Risolto un problema per cui le basi mercantili multiplayer mancavano su PlayStation 4.

Risolto un problema per cui alcuni poster utilizzavano la trama sbagliata.

I giocatori ora conoscono sempre la porta della paratia del mercantile, per evitare che rimangano intrappolati se eliminano tutte le uscite in una stanza.

Sono state aggiunte impalcature di supporto nella parte inferiore di alcune parti di base di mercantili sopraelevate.

Risolti diversi casi in cui le parti di base (e le fioriere) non venivano alimentate correttamente in alcune configurazioni di base del mercantile.

I giocatori possono ora raccogliere carbonio dalle piante che crescono sui muri delle loro stanze da carico agricolo.

Risolti diversi problemi visivi nelle parti della stanza del mercantile.

Risolto un problema che rendeva impossibile posizionare oggetti su alcuni scaffali.

I giocatori ora possono posizionare varianti specifiche (diritto/giunzione a T/giunzione a X) dei corridoi di vetro dei mercantili.

Risolto un problema che faceva apparire l’interfaccia utente del Galactic Trade

Terminal nella posizione sbagliata mentre si era in VR e si utilizzava la sala commerciale del mercantile.

Risolto un problema che impediva l’eliminazione automatica di porte e finestre del mercantile se la stanza a cui erano attaccate viene eliminata.

L’interfaccia utente ora mostra un feedback aggiuntivo dopo aver alimentato una fregata vivente e aver sviluppato nuovi tratti.

Risolto un problema visivo raro causato dal ridimensionamento errato dello zaino Exosuit.

Gli effetti visivi per le piante da raccolta all’interno delle stanze biologiche dei mercantili sono stati migliorati.

Il cervello del wormhole e lo scudo neurale ora hanno le icone del menu rapido corrette.

Risolto un problema che rendeva l’esclusione dell’assistente di volo meno efficace del previsto durante il combattimento spaziale.

Risolto un problema che impediva l’utilizzo del Wormhole Brain per rilevare gli avamposti commerciali.

Le missioni Infestation Nexus ora portano correttamente i giocatori sul pianeta di destinazione.

Risolto un raro problema di blocco che poteva impedire ai portali di funzionare correttamente quando attivati ​​sul percorso di Artemide mentre erano molto vicini al centro della galassia.

Risolto un problema che assegnava ai giocatori le risorse raccolte dai minatori di asteroidi NPC.

Risolto un problema che impediva ai giocatori di saltare le barre nere cinematografiche mentre si trovavano in un Exocraft.

Risolto un problema che poteva impedire alle spedizioni della flotta di visualizzare i contenuti della storia relativi alle fregate viventi.

Risolto un problema che impediva la riproduzione degli effetti corretti quando l’astronave esce dalla curvatura.

Risolto un problema visivo che causava la fuoriuscita della colorazione dello spazio nel tunnel di curvatura del mercantile.

Risolto un problema che poteva consentire ad alcune missioni esclusive del Leviatano di persistere indefinitamente dopo la fine della spedizione.

Risolto un problema che poteva impedire la corretta visualizzazione delle anteprime delle navi nel Menu rapido.

Risolto un problema che poteva causare la visualizzazione di icone errate nella notifica in alto a sinistra dopo aver sbloccato una nuova sezione della guida.

Risolto un problema che permetteva ai giocatori di interagire con la propria nave mentre veniva recuperata per rottamazione.

Risolto un problema che faceva apparire il mercantile nel tunnel di curvatura durante la riproduzione in VR.

Dunque, nonostante la casa di sviluppo abbia dichiarato di essere a lavoro per risolvere altri importanti problemi non specificati, quelli apportati in questa patch non sono di certo pochi o di poco conto; aspettiamo comunque notizie ufficiale ricordandovi che No Man’s Sky è disponibile per PlayStation 4, Xbox One e Microsoft Windows, restiamo sintonizzati. Nel frattempo però lo sapevate che Fuga: Melodies of Steel 2 si è mostrato in un teaser trailer?