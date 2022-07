Regiments ha una data di uscita ufficiale

RTS Regiments è il titolo di debutto un piccolo sviluppatore, Bird’s Eye Games; caratterizzato essenzialmente da una serie di dinamiche di gioco incentrate su varie operazioni messe in campo dai giocatori per ogni singola operazione. Per quanto concerne il gameplay infatti, si potranno comandare centinai di soldati suddivisi in quattro diverse fazioni: Unione Sovietica, Germania Est, Germania Ovest e USA e si dovrà fronteggiare una IA migliorata che non ha nulla da invidiare ai ” giocatori reali” più esperti. Per quanto riguarda le armi, saranno messe a disposizione una serie di veicoli militari importanti come carri armati, aerei da guerra e veicoli da combattimento.

Fondamentalmente dunque si tratta di un gioco di simulazione tattico, ambientato in Germania nel 1989 che permetterà ai fruitori di destreggiarsi tra i paesaggi tedeschi alla guida del loro plotone.Regiments sarà disponibile su Steam a partire dal prossimo 16 agosto ed è già possibile aggiungerlo alla wishlist sulla pagina dedicata. Non ci resta che aspettare l’uscita effettiva del titolo tra pochissimi giorni, restiamo sintonizzati. Nel frattempo però lo sapevate che è disponibile una patch per No Man’s Sky?