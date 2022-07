Tower of Fantasy sarà disponibile dall’11 agosto

Level Infinite e Hotta Studio annunciano che l’RPG open-world Tower of Fantasy sarà disponibile per il pre-download il 9 agosto, e sarà disponibile in tutto il mondo l’11 agosto 2022. Oltre 3 milioni di giocatori si sono già registrati sul sito ufficiale del gioco.

La release globale arriva dopo due Closed beta che hanno permesso ai fan di dare una prima occhiata al titolo. I giocatori sono rimasti impressionati dall’approfondito sistema di personalizzazione del personaggio di Tower of Fantasy, dall’elettrizzante azione incentrata sulle armi, dall’esplorazione condivisa del mondo di gioco e dall’avvincente narrazione. Watch me, I’m not who I used to be, used to be è la theme song del gioco in una versione speciale anni 30, Clan, dell’artista Milet. Potrete ascoltare la versione completa in agosto. Non dimenticate di ascoltare il suo nuovo singolo, Always You, il 17 agosto. Di seguito una panoramica del nuovo open world JRPG:

Ambientato centinaia di anni nel futuro, dopo che l’umanità è sfuggita al collasso dell’ambiente terrestre ed è fuggita sul lontano pianeta di Aida, l’azione open-world di Tower of Fantasy ha riscosso un grande successo tra i giocatori in Cina e presto anche tra i giocatori del resto del mondo.

Caratteristiche

Open World : esplorate un vasto open world a tema sci-fi per scoprire le storie uniche dei personaggi e trovare armi e stili di gioco diversi.

: esplorate un vasto open world a tema sci-fi per scoprire le storie uniche dei personaggi e trovare armi e stili di gioco diversi. Personalizzazione dei personaggi : l’approfondito sistema di creazione dei personaggi di Tower of Fantasy permette ai giocatori di personalizzare il proprio personaggio principale.

: l’approfondito sistema di creazione dei personaggi di Tower of Fantasy permette ai giocatori di personalizzare il proprio personaggio principale. Esplorare Aida : esplorate il vasto mondo di Aida, combattete attraverso le rovine e sconfiggete i boss.

: esplorate il vasto mondo di Aida, combattete attraverso le rovine e sconfiggete i boss. Multiplayer: i giocatori possono affrontare i difficili boss del mondo di gioco collaborando con i loro compagni di viaggio.

Tower of Fantasy sarà disponibile in pre download il 9 agosto mentre sarà scaricabile dall’11 del 2022 su dispositivi mobile e PC tramite Epic Games Store e Steam. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.