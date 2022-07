Gotham Knights: un nuovo cattivo potrebbe essere rivelato presto, parola del direttore creativo

Gotham Knights, attraverso le dichiarazioni dello sviluppatore WB Games Montreal, ha già svelato una serie di cattivi che faranno parte del gioco e terranno impegnati i fruitori nella lotta contro il crimine; è già stata confermata la presenza di Mr Freeze, mentre la Corte Dei Gufi rappresenterà l’antagonista principale, tuttavia però ce ne sono molti altri che ancora non sono svelati.

A prendere parola sulla questione è Patrick Redding, direttore creativo, il quale durante una recente intervista al San Diego Comicon ha affermato che la lista dei cattivi è ancora lunga e che uno di essi, forse il più importante, sta per essere svelato. Ecco nello specifico quanto dichiarato:

Alcuni dei cattivi nel nostro gioco – non tutti sono stati rivelati, e non tutti di cui posso parlare – sono particolarmente orgoglioso.Quindi mi piacerebbe riprendere questa domanda tra poche settimane, quando avremo rivelato il nostro grande cattivo.

Le sue parole lasciano infatti presupporre che la rivelazione dovrebbe avvenire molto presto; importante ricordare che Redding ha anche recentemente confermato la morte di Batman ed il fatto che Freeze non sarà un vero e proprio villain, ma che potrebbe esserlo Harley Quinn. Per scoprire di cosa parla il direttore creativo non possiamo fare altro che aspettare ulteriori dichiarazioni e lo ” svelamento” di questo fantomatico, grande, cattivo. Restiamo dunque sintonizzati sulla questione.Gotham Knights sarà disponile a partire dal prossimo 22 ottobre 2022 per Xbox Series X/S, PlayStation 5, Microsoft Windows. Nel frattempo però, lo sapevate che Regiments ha una data di uscita ufficiale?