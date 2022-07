Dark Passenger: il nuovo studio da ex sviluppatori di The Witcher 3 a lavoro su un nuovo titolo

Dark Passenger è il nome di un nuovissimo studio di sviluppo costituito da ex sviluppatori di titoli del calibro di The Witcher 3: Wild Hunt e Cyberpunk 2077, ed è ufficialmente a lavoro su un nuovo titolo ambientato nel Giappone feudale. Secondo quanto dichiarato dallo studio stesso, prerogativa del team è quella di concentrarsi sulla creazione di esperienze e storie emozionanti e coinvolgenti e descrive il suo primo progetto come un mondo oscuro e avvincente, pieno di segreti, personaggi insoliti e conflitti.

Ciò che di certo sappiamo, oltre all’ambientazione, è che il titolo sarà interamente sviluppato su Unreal Engine 5 e sarà un PvPvE multiplayer; i giocatori vestiranno i panni di shinobi e kunoichi e affronteranno una serie di avventure fronteggiando una potente IA oppure altri gruppi di giocatori. Lo studio di sviluppo promette anche importanti possibilità di progressione e personalizzazione del personaggio, oltre ad una vasta gamma di armi tipiche e leggendarie come katane, coltelli da lancio e shuriken. Ma ecco, di seguito, la dichiarazione ufficiale da parte di Dark Passenger:

Durante il viaggio attraverso queste terre oscure, i personaggi dei giocatori salteranno sui tetti delle città, si nasconderanno sotto i pavimenti dei cottage di campagna, si arrampicheranno su pagode o si intrufoleranno inosservati tra santuari e templi.La forma verticale del terreno aprirà loro infinite possibilità di movimento e il tempo mutevole li sorprenderà con un improvviso acquazzone, forte vento o nebbie che circondano l’area.

Insomma il gioco ha premesse davvero interessanti e per saperne di più ed in maniera più approfondita basta visitare il sito ufficiale della casa di sviluppo. Ovviamente non è stata rilasciata alcuna data di lancio e men che meno una generica finestra temporale di uscita, ma è stato confermato che il titolo è in sviluppo per PS5, Xbox Series X/S e PC (tramite Steam ed Epic Games Store).Restiamo sintonizzati sulla questione. Nel frattempo però, lo sapevate che Gotham Knights potrebbe presto svelare il cattivo più cattivo dell’intero gioco?