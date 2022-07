Mario Kart 8 Deluxe: in arrivo nuovi percorsi ad agosto

con il DLC a pagamento Mario Kart 8 Deluxe Pass Percorsi Aggiuntivi per Nintendo Switch. Il secondo pacchetto include il dolcissimo percorso Cieli Stracciatella, che fa la sua prima apparizione nella serie Mario Kart. Inoltre, sarà possibile ammirare le luci al neon di Veduta di New York, circuito di Mario Kart Tour e sfrecciare su un flipper gigante nel percorso Flipper di Waluigi (DS), per citarne solo alcuni. Accendete i motori, perché il 4 agosto altri otto percorsi arriveranno su Mario Kart 8 Deluxeper Nintendo Switch. Il secondo pacchetto include il dolcissimo percorso Cieli Stracciatella, che fa. Inoltre, sarà possibile ammirare le luci al neon di Veduta di New York, circuito die sfrecciare su un flipper gigante nel percorso Flipper di Waluigi (DS), per citarne solo alcuni.

Il Pacchetto 2 include il Trofeo Rapa e il Trofeo Elica, con percorsi veloci e già noti tratti dalla serie Mario Kart per Super NES, Game Boy Advance, Nintendo 64, Nintendo DS e Wii, oltre al gioco mobile Mario Kart Tour. Ogni percorso può essere giocato in locale o online. Le coppe sono suddivise come segue:

⦁ Trofeo Rapa:

⦁ Tour Veduta di New York: Sfreccia tra gli imponenti grattacieli e goditi un percorso panoramico attraverso il parco in questo percorso ispirato alla Grande Mela e tratto dal gioco mobile Mario Kart Tour.

⦁ Circuito di Mario 3 (SNES): Corri tra curve strette ed evita i tubi in questo classico percorso nato da Super Mario Kart per Super NES.

⦁ Deserto Kalimari (N64): Questa corsa nel deserto è caratterizzata da frequenti incontri con una locomotiva a vapore d’epoca che attraversa il percorso. Attenzione a non causare ritardi!

⦁ Flipper di Waluigi (DS): Lanciati, urta e ondeggia su questo percorso che ricorda un gigantesco tavolo da flipper, con tanto di luci e suoni colorati. Ma attenzione a non inclinarsi!

⦁ Trofeo Elica:

⦁ Tour Sprint a Sydney: Lasciati trasportare dal sole mentre voli sopra la baia e gira intorno alle attrazioni in questo percorso nato da Mario Kart Tour.

⦁ Terra delle Nevi (GBA): Cerca di non scivolare su questo percorso invernale di Mario Kart: Super Circuit. Ricorda: prevarrà il sangue freddo.

⦁ Gola Fungo (Wii): Questo percorso presenta una caverna sotterranea, profonde voragini e funghi giganti su cui rimbalzare. Assicurati di atterrare in modo sicuro!

⦁ Cieli Stracciatella: La competizione potrà anche scaldarsi, ma ciò non significa che non possiate rilassarvi in questa dolce gara, piena di enormi dolciumi a ogni curva. Dimostra di essere il numero uno in questo percorso di debutto!

Il Pacchetto 2 si unirà al Pacchetto 1, già disponibile con otto percorsi, tra cui Outlet Cocco (Wii), Cioccocanyon (N64), Circuito di Toad (3DS), Colli Fungo (DS) e Giardino Nuvola (GBA), oltre a Covo Ninja, Promenade di Parigi e Neon di Tokyo da Mario Kart Tour. Mario Kart 8 Deluxe Pass Percorsi Aggiuntivi include sei pacchetti separati, con otto percorsi ciascuno, che saranno rilasciati tutti entro la fine del 2023.

Potenzia Mario Kart 8 Deluxe con Mario Kart 8 Deluxe Pass Percorsi Aggiuntivi per sperimentare più rampe, curve e salti su un totale di 48 percorsi rimasterizzati man mano che ciascuno dei sei pacchetti diventa disponibile. I giocatori possono godere di tutti i Pacchetti Aggiuntivi senza ulteriori costi con un abbonamento a Nintendo Switch Online + Expansion Pack, oppure acquistando separatamente Mario Kart 8 Deluxe Pass Percorsi Aggiuntivi nel Nintendo eShop.