PS5: la beta del nuovo firmware introduce i 1440p nativi

Come qualsiasi altra console, la PS5 non aveva tutte le funzionalità che gli utenti avrebbero voluto al momento del lancio, anche se con aggiornamenti regolari, Sony le ha aggiunte un po’ alla volta. All’inizio di quest’anno, ad esempio, la PS5 ha finalmente ottenuto il supporto VRR e ora, con il supporto a 1440p, è stata aggiunta un’altra funzione molto richiesta.

Sony ha confermato che l’ultimo aggiornamento beta della PS5 è stato distribuito per alcuni utenti invitati, aggiungendo finalmente il supporto per la risoluzione 1440p alla console. Nel frattempo, un’altra importante aggiunta è rappresentata dalle cartelle o Gamelist, come le chiama la PS5, per rendere la libreria dei giochi più pulita e facile da ordinare. È possibile avere fino a 100 elementi in una Gamelist e fino a 15 Gamelist in totale.

L’aggiornamento beta include anche diverse altre funzioni e modifiche, come la possibilità di confrontare l’audio 3D e l’audio stereo, nuove e migliori funzioni sociali e altro ancora. Tutti i dettagli sono riportati nelle note di aggiornamento qui sotto. Non si sa ancora quando queste funzioni saranno disponibili per tutti gli utenti della PS5, ma speriamo che non ci voglia molto.