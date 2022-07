Bear and Breakfast: pubblicato il trailer di lancio

Bear and Breakfast, il titolo di debutto di Gummy Cat, pubblicato da Armor Games Studios, è disponibile oggi 28 luglio su Steam.

Bear and Breakfast è un gioco d’avventura e gestionale, rilassante, dove bisogna costruire e gestire un bed & breakfast. C’è solo un piccolo fattore di complicazione: siete un orso.

Questa la descrizione del gioco:

Dopo che il nostro protagonista peloso Hank e i suoi amici hanno trovato una baracca abbandonata nel bosco, la banda ha colto l’opportunità di fare un po’ di soldi e si è messa al lavoro per trasformarla in un accogliente B&B. I giocatori aiuteranno Hank a trasformare la baracca in un rifugio naturale per i clienti paganti che non hanno problemi a trovare qualche pelo nei cereali.

Nei panni di Hank, costruite e personalizzate la vostra locanda con decine di camere per gli ospiti, bagni, salottini e intrattenimenti. Personalizzate le singole stanze con mobili e accessori, rendete felici i vostri ospiti per guadagnare denaro, mantenere la vostra reputazione e completate le missioni per raccogliere nuovi oggetti e vantaggi.

Attraversando foreste, fiumi e corridoi decorati con gusto, i giocatori incontreranno un ampio cast di creature della foresta e abitanti della città stanchi con cui fare amicizia e collaborare. Ma attenzione: dietro la patina ben verniciata dello sbocco imprenditoriale di Hank si celano misteri inquietanti che potrebbero sradicare non solo le fondamenta del B&B di Hank, ma anche i boschi stessi.

Rares Cinteza, Game Director di Gummy Cat, ha dichiarato:

“La sensazione di lanciare il nostro primo gioco è molto strana. È essere stanchi, ansiosi, spaventati, pragmatici, speranzosi ed entusiasti allo stesso tempo. Non vediamo l’ora che sia finalmente finita e allo stesso tempo ci sentiamo tristi perché si capisce che non ci si sentirà mai più così”.

Bear and Breakfast è disponibile da oggi su PC tramite Steam, a 16,79 euro. Il gioco sarà disponibile anche su Nintendo Switch prossimamente (ricordiamo infatti che lo si era visto anche all’Indie World di un paio di anni fa). Qui sotto potete vedere il trailer di lancio.