Farworld Pioneers: Outworlder cambia nome, ed arriva nel 2023 pubblicato da tinyBuild

Outworlder cambia nome in Farworld Pioneers, e verrà pubblicato da tinyBuild.

Titolo di sopravvivenza open world 2D a scorrimento laterale, segue un team di scienziati naufragati su un pianeta proibito. Realizzato dagli sviluppatori Igloosoft e pubblicato quindi da tinyBuild, arriverà in Early Access per PC tramite Steam nel 2023. Una nuova demo con contenuti inediti del gioco sarà disponibile allo Steam Survival Fest a partire da lunedì 1 agosto 2022. Per l’occasione è stato pubblicato un nuovo trailer, che potete vedere in fondo alla notizia.

Questa la descrizione del gioco:

Risvegliati su un pianeta straniero dopo un atterraggio di fortuna su un pianeta proibito, riprendi i sensi e preparati all’avventura crudele e spietata che ti aspetta. Esplorate la terra alla ricerca di materiali e rifornimenti per creare gli oggetti necessari alla sopravvivenza, tra cui focolari per respingere il freddo e cucinare i pasti, armi per combattere i nemici extraterrestri, kit di pronto soccorso per curare le ferite di battaglia e strutture per proteggersi dalla fauna selvatica. Reclutate altri sopravvissuti con competenze specifiche per aiutare la comunità in crescita, perché è impossibile iniziare la vita in una terra straniera da soli.

Divertitevi a terraformare un nuovo pianeta in modalità single player o multiplayer. Un sistema di gestione elaborato ma accessibile permette di controllare rapidamente l’inventario, mentre il terreno e i nemici generati casualmente tengono i giocatori sempre all’erta: granchi maligni e pipistrelli assetati di sangue, sopravvissuti ostili, i pericoli attendono in ogni angolo. È possibile combinare armi e strumenti per affrontare un’ampia varietà di scenari, come revolver per scacciare i predoni, coltelli per tagliare la carne della selvaggina e combattere la fame, falcetti per tagliare le piante e altro ancora.

Un’estetica 2D ricca di dettagli mostra meravigliosi paesaggi esplorabili punteggiati da sfondi scenografici accattivanti. Le tonalità scure e pixelate si combinano con i colori vivaci per rendere il mondo più vivace e invogliare gli esploratori a continuare il loro viaggio.

Farworld Pioneers entrerà nell’Early Access nel 2023 con diversi aggiornamenti dei contenuti previsti per i mesi a venire, tra cui i viaggi intergalattici per aumentare la portata del gioco con la possibilità di comandare una nave e trasferire le colonie in crescita su un altro pianeta per ulteriori esplorazioni.

Rho Watson, fondatore e sviluppatore di Igloosoft, ha dichiarato:

“Non possiamo credere di essere così vicini al lancio di Early Access. Collaborare con tinyBuild e procedere a un importante rebrand è stato un processo entusiasmante che ci ha avvicinato alla visione che avevamo del gioco. Non vediamo l’ora che i giocatori possano unirsi a noi nell’esplorazione – promettiamo che varrà la pena aspettare!”.

Farworld Pioneers entrerà in Steam Early Access per PC Windows nel 2023. Supporterà la lingua inglese, con altre lingue in arrivo. Qui sotto potete vedere il nuovo trailer.