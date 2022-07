Games With Gold: ecco i giochi di agosto

Microsoft ha annunciato i Games With Gold che saranno disponibili a luglio nel servizio Xbox Live Gold su Xbox One e Xbox Series X/S.

Gestirete un cat café in Calico e vi farete strada in un platform roguelite in ScourgeBringer. Per quanto riguarda i classici, grazie alla retrocompatibilità, vi guadagnerete il rispetto e riprendedovi il vostro territorio in Saint’s Row 2 e farete il colpo della vita in Monaco: What’s Yours is Mine.

I membri di Xbox Live Gold avranno accesso a questi giochi per un periodo di tempo limitato come parte di Games with Gold, così come i membri di Xbox Game Pass Ultimate, che riceveranno tutti i vantaggi di Gold più l’accesso a oltre 100 giochi con il Game Pass.

Questi i titoli e il periodo in cui sarà possibile scaricarli:

Calico : disponibile dall’1 al 31 agosto

: disponibile dall’1 al 31 agosto ScourgeBringer : disponibile dal 16 agosto al 15 settembre

: disponibile dal 16 agosto al 15 settembre Saint’s Row 2 : disponibile dall’1 al 15 agosto

: disponibile dall’1 al 15 agosto Monaco: What’s Yours is Mine: disponibile dal 16 al 31 agosto

Qui sotto potete vedere l’immagine che mostra i giochi che saranno presenti tra i Games With Gold di agosto. Per quanto riguarda invece l’altro abbonamento, ovvero Xbox Game Pass, questi sono i titoli che sono andati ad aggiungersi in questa seconda metà del mese di luglio.