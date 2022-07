Fall Guys: The Undertaker, Asuka e Xavier Woods arrivano a Ruzzolandia

Annunciati un paio di giorni fa, oggi 28 agosto arrivano i costumi di tre wrestler in Fall Guys. Ecco Fagiolomania: Summerslam!

Dall’alto della terza corda, le superstar del wrestling sono pronte a lanciarsi nella melma di Ruzzolandia, affrontando una tripla minaccia di Campioni, ben infagiolati per Fall Guys.

In un angolo abbiamo ASUKA

All’altro angolo abbiamo XAVIER WOODS

E nell’altro angolo (qui si mette male…) abbiamo THE UNDERTAKER.

Tutti e tre saranno disponibili nel negozio di Fall Guys dal 28 luglio al 1° agosto. Riuscirai a ottenere il titolo dei pesi massimi e rivendicare tutti e tre i titoli del campionato.

Lasciandovi qui sotto al tweet sul profilo ufficiale del gioco che mostra i wrestler per Ruzzolandia, vi ricordiamo che da oggi e sempre fino al primo agosto è arrivato anche l’evento del clan degli Yeetus.

someone pinch me!

okay jeez not that hard…

Undertaker, King Xavier and Asuka are diving into the Fall Guys store today, along with some other iconic goodies! pic.twitter.com/fWyTTmv86B

— Fall Guys… FREE FOR ALL! 👑 (@FallGuysGame) July 28, 2022