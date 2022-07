Thirsty Suitors: nuovo trailer dallo showcase Annapurna

Lo showcase di Annapurna inizia con Thirsty Suitor, titolo sviluppato da Outerloop Games, in arrivo su PC, Xbox (anche su Game Pass), Playstation e Swtich: è stato mostrato un trailer che fa un’ampia panoramica, con la protagonista Jala e Sergio.

Questa una descrizione dalla pagina Steam, in fondo il trailer:

Da Outerloop Games arriva Thirsty Suitors, un gioco che parla di cultura, relazioni, pressione familiare e l’espressione di sé.

Riuscirà Jala a gestire i suoi genitori, fare pace con i suoi ex e a riparare amicizie infrante in tempo per il matrimonio di sua sorella? Sarà pronta per la visita incombente di Nani, la terrificante e polemica matriarca della famiglia?

Nel corso della storia, Jala affronterà in combattimento i suoi ex in sequenze cinematografiche di battaglie a turni.