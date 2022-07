Forever Ago: annunciata l’avventura narrativa

Durante lo showcase Annapurna viene annunciato Forever Ago, attraverso un dev diary del team tedesco Third Shift, dove si vedono anche sezioni di gameplay. Il titolo in questione è un’avventura fortemente narrativa con protagonista Alfred e il suo cane.

Come scritto sul sito ufficiale:

Dopo un tragico colpo di fortuna, Alfred intraprende un viaggio verso nord in cerca di redenzione.

In questa avventura per giocatore singolo, viaggerete in luoghi meravigliosi, catturerete ricordi con la vostra macchina fotografica, incontrerete persone interessanti e farete anche nuove amicizie.

Caratteristiche:

Vivete una storia ricca di sfumature e di sentimenti che parla di sogni infranti, perdite e rimpianti, ma anche di coraggio, speranza e vera amicizia.

Esplorate ambienti di straordinaria bellezza, che spaziano dai sereni laghi della foresta alle polverose distese di sabbia che soffocano sotto il sole del deserto.

Esaminate e interagite con gli oggetti per conoscere l’ambiente circostante e le persone che lo abitano.

Scattate foto con la vostra vecchia macchina fotografica istantanea per documentare il viaggio di Alfred e risolvere piccoli enigmi ambientali.

Scoprite le storie, le credenze e le lotte dei vari personaggi che incontrate lungo il cammino, portati in vita da rinomati doppiatori.

Con una colonna sonora originale di Clark Aboud (Slay the Spire, Kind Words).

È possibile accarezzare il cane.

Forever Ago è il titolo d’esordio di Third Shift, un piccolo studio di giochi indie incentrato sulla narrazione e fondato da due migliori amici.

Qui sotto potete vedere il trailer.